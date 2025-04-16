RedMagic 10 Air стал бюджетной альтернативой флагману RedMagic 10 Pro.

Nubia представила новый игровой смартфон — RedMagic 10 Air. Новинка отличается малой толщиной корпуса всего 7,85 мм, а также весом в 205 г при этом сохраняя высокую автономность благодаря батарее емкостью 6000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт.

RedMagic 10 Air оснащён такими же камерами, как и старший брат: основной модуль на 50 Мп с размером сенсора 1/1,56 дюйма, сверхширокоугольным сенсором на 50 Мп и фронтальной камерой на 16 Мп. Однако дисплей новой версии уступил своему старшему собрату: диагональ экрана составляет 6,8 дюймов, разрешение уменьшилось до 2480×1116 пикселей, частота обновления осталась прежней — 120 Гц, а максимальная яркость снизилась до 1600 нит. Смартфон оборудован процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

Продажи новинки стартовали в Китае по цене от 3499 юаней (примерно 40 000 рублей) за версию с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти. Модификация с 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ памяти продаётся за 4399 юаней (примерно 50 000 рублей). Компания традиционно планирует расширение продаж и на международные рынки.