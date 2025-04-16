Casio готовит к релизу новые часы из легендарной линейки G-Shock. Модель DW-5600BBR-1 станет первой представительницей потенциальной коллекции "Black and Bold Red".

Casio готовит к релизу новые часы из легендарной линейки G-Shock. Модель DW-5600BBR-1 станет первой представительницей потенциальной коллекции "Black and Bold Red", с красным дисплеем и черным матовым корпусом из смолы.

По дизайну эта версия напоминает классику семейства DW-5600U, использующую схожий механизм, квадратный корпус, устойчивый к погружению на глубину до 20 метров, электронную подсветку, сигнал тревоги, секундомер и стандартные хронометрические функции. Срок службы батареи заявлен производителем на уровне пяти лет.

Главная особенность новинки заключается именно в экране — привычный сероватый оттенок сменился насыщенно-янтарным красным цветом.

Ограниченный выпуск намечается исключительно на территории Соединенного Королевства. Тем не менее, включение термина "Black and Bold Red" в название намекает на возможность появления новых вариантов дизайна в рамках этой линии.