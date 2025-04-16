Carbon Joy получил электромотор мощностью 750 Вт и крутящим момент 33 Нм.

Urtopia пополнила свой ассортимент новым электрическим велосипедом — Joy Carbon. Легкая карбоновая рама с низким порогом позволила снизить вес новинки до 22,6 кг.

Датчик крутящего момента позволяет регулировать усилия электромотора, расположенного на заднем колесе. Производитель заявляет постоянную выходную мощность мотора в 500 Вт, пиковый показатель достигает отметки в 750 Вт, а максимальный крутящий момент составляет 33 ньютон-метра.

Электровелосипед питается от литиевого аккумулятора ёмкостью 529,2 Вт*ч, размещённого в нижней части рамы, который, можно снять и зарядить в домашних условиях. Шины Kenda обеспечивают комфортное передвижение по различным поверхностям, а передняя амортизационная вилка улучшает плавность хода. Торможение обеспечивается современными гидравлическими тормозами, мгновенно реагирующими на нажатие рычага и автоматически останавливающими электродвигатель при торможении. Передача энергии реализована посредством традиционной цепи и восьмискоростной трансмиссии от известного бренда Shimano.

Информация о старте продаж и ориентировочной стоимости пока не была предоставлена.