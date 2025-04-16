Realme подтвердила дизайн и варианты расцветки новинки.

Realme готовится представить новый смартфон Realme GT7 5G лишь ближе к концу текущего месяца. До сих пор производитель делился различными тизерами устройства, но теперь официально раскрыл подробности внешнего вида и цветов будущей модели.

Согласно последним данным, релиз смартфона в линейке GT7 состоится 23 апреля. Realme активно публикует ролики и изображения новинки. Сейчас стала известна финальная внешность аппарата — GT7 5G сохраняет стилистику старших братьев линейки, включая топовую версию GT7 Pro.

Смартфон оснащен немного выгнутым корпусом сзади с тонкой плоскостью рамки вокруг дисплея, ширина которой составляет всего 1,3 мм. На задней панели установлено две основных камеры объединенные в один массивный блок.

Кроме того, анонсированы габариты нового устройства: аппарат станет тоньше предшественника GT6 на 0,35 мм, получив общую толщину корпуса всего 8,25 мм. Вместе с тем известно, что телефон получит впечатляющую емкость аккумулятора в 7200 мА·ч и производительный процессор MediaTek Dimensity 9400+.

По предварительной информации, Realme предложит три варианта расцветки: черный, синий и белый цвета.