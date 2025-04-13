ASUS ROG Moon Blade 2 RGB получила сенсор AimPoint Pro с разрешением 42 тысячи точек на дюйм.

На мероприятии ROG DAY компания ASUS анонсировала новую игровую мышь ROG Moon Blade 2 RGB. Новинка выделяется своей легкостью — вес составляет всего около 65 граммов, а также поддерживает высокую частоту передачи данных 8000 Гц. Стоимость новинки — 799 юаней (примерно 9 000 рублей).

Мышь оснащена продвинутым сенсором AimPoint Pro с разрешением 42 тысячи точек на дюйм. Технология беспроводного подключения SpeedNova гарантирует стабильную связь без задержек. Одной из особенностей является трёхзонная RGB-подсветка, настраиваемая через программное обеспечение.

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Для улучшения скольжения устройство снабжено ножками из чистого тефлона PTFE и поддерживает работу на стеклянных поверхностях. Механические переключатели второго поколения выдерживают до 100 миллионов нажатий, а отсек для сменных переключателей позволяет настроить мышь под индивидуальные предпочтения.

Кроме того, мышь ROG Moon Blade 2 RGB совместима с системой синхронизации подсветки Aura Sync, что позволяет создать единую световую атмосферу с другими устройствами ASUS. В комплекте идет приёмник Omni.