ASUS ROG Magic 9 представлен с видеокартой RTX 5070 Ti, 16 ГБ оперативной памяти и твердотельным накопителем на 1 ТБ.

ASUS представила новый игровой ноутбук ROG Magic 9, который уже доступен для предзаказа. Модель оснащена процессором AMD Ryzen 9 9955HX и видеокартой RTX 5070 Ti, а также 16 ГБ оперативной памяти DDR5 и твердотельным накопителем PCIe 4.0 на 1 ТБ. Цена устройства составляет 14 999 юаней (примерно 170 000 рублей).

ROG Magic 9 получил 16-дюймовый экран Nebula Screen 2.0 с соотношением сторон 16:10 и разрешением 2560×1600 пикселей. Частота обновления экрана достигает 240 Гц, а время отклика — всего 3 мс. Экран покрывает 100% цветового пространства DCI-P3, обладает яркостью 500 нит и контрастностью 1200:1.

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Ноутбук работает на процессоре AMD Ryzen 9 9955HX с 16 ядрами и 32 потоками, максимальной тактовой частотой 5,4 ГГц и кешем 80 МБ. Графический процессор RTX 5070 Ti с полной потребляемой мощностью 140 Вт поддерживает технологии DLSS и NVIDIA Studio creative.

Система охлаждения ROG Magic 9 включает три вентилятора, семь тепловых трубок и 373 ребра охлаждения толщиной 0,1 мм, общая площадь которых составляет 174 183 мм2.

Завершают новинку полноразмерная клавиатура, большой тачпад, два динамика, аккумулятор емкостью 90 Вт·ч, поддержка Wi-Fi 6E, звук Dolby Atmos и быстрая зарядкя PD мощностью 100 Вт.