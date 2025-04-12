За первый квартал 2025 года BMW Group поставила 109 516 электромобилей.

BMW Group объявила, что общий объем поставок автомобилей по всему миру составил 586 149 единиц, что почти совпадает с показателями прошлого года (-1,4%). Несмотря на снижение спроса в Китае (-17,2%), положительные результаты были достигнуты благодаря увеличению объемов продаж в Европе (+6,2%) и США (+4,0%).

Продолжая развивать электромобили, компания продемонстрировала успехи в этом сегменте. В течение первых трех месяцев 2025 года BMW Group поставила 109 516 электромобилей брендов BMW, Mini и Rolls-Royce, что означает увеличение на 32,4%. Особенно заметный рост наблюдался в Европе, где продажи полностью электрических моделей выросли на 64,2%.

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Йохен Голлер, представитель правления BMW AG, подчеркнул, что стратегия компании, ориентированная на различные типы двигателей, продолжает приносить плоды. Особо он отметил успех новых моделей бренда Mini, включая полностью электрические версии, которые вносят значительный вклад в общие показатели продаж.

В 2025 году BMW Group ожидает достижения сразу нескольких значимых рубежей. Во-первых компания планирует вывести на рынок в общей сложности 3 миллиона электрифицированных транспортных средств, включая электромобили и гибриды. Во-вторых, ожидается передача клиентам 1,5 миллиона полностью электрических автомобилей.

Бренд BMW показал высокие результаты первого квартала, увеличив мировые поставки до 520 142 автомобилей. Положительная динамика наблюдалась во всех регионах, кроме Китая. В частности, в Европе и США объемы продаж значительно превысили рыночные тенденции. Электромобили BMW также показали активный рост продаж на мировом рынке (+9,9%), достигнув показателя в 86 449 единиц.