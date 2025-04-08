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Zerox852
Huawei представила смарт-часы Watch Fit 3 с 1,82-дюймовым AMOLED-дисплеем
Huawei Watch Fit 3 получили полноценный GPS-модуль и поддержку более сотни спортивных режимов.

Инженерам Huawei удалось создать ультратонкий корпус для Watch Fit 3 толщиной менее сантиметра, который весит всего 26 грамм — легче многих аналогов. 1,82-дюймовый AMOLED-экран с яркостью 1500 нит обеспечивает идеальную читаемость даже под прямыми солнечными лучами. Особое внимание при разработке уделялось эргономике — часы комфортно ощущаются на запястье даже при длительном ношении.

Фитнес-функциональность Watch Fit 3 выходит далеко за рамки базового отслеживания активности. Умная система Smart Suggestions анализирует не только ваши тренировки, но и внешние факторы, включая погодные условия, предлагая оптимальный режим нагрузок.

Несмотря на компактные размеры, Watch Fit 3 получили полноценный GPS-модуль и поддержку более сотни спортивных режимов. Автоматическое распознавание шести видов активности избавляет от необходимости ручной настройки перед тренировкой. Особого внимания заслуживает система мониторинга сердечного ритма с функцией предупреждения о возможной аритмии.

Производитель обещает до 10 дней работы без подзарядки. Всего 10 минут зарядки хватает на полный день использования. Часы совместимы как с Android, так и с iOS, а поддержка Bluetooth 5.2 обеспечивает стабильное соединение со смартфоном. Huawei Watch Fit 3 можно приобрести по стартовой цене в 14 999 рупий (примерно 14 500 рублей).

#huawei #смарт-часы #huawei watch fit 3
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Waramagedon
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Гришаня Ватуткин
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Почему я не планирую покупать монитор с разрешением 4К, и из-за чего видеокарты постоянно дорожают
Гришаня Ватуткин
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Почему я не планирую покупать монитор с разрешением 4К, и из-за чего видеокарты постоянно дорожают
Гришаня Ватуткин
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Почему я не планирую покупать монитор с разрешением 4К, и из-за чего видеокарты постоянно дорожают
Spank Me
01:48
И ладно бы один раз обос*ались. Но нет, в статье ещё встречаются эти "умные" слова. Какой кошмар, это что то на уровне ИТ специалиста, который роутер в переписке руолтером называет😂😂😂
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Spank Me
01:45
"припиетарной"? Шта? Хотели написать умное слово "проприетарный", но не получилось. Мда, грамотеи нынче статьями занимаются, диву даешься
Для замены материнской платы в ПК Alienware Area-51 требуется приобрести набор переходников за $35
ebatoryi
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