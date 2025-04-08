Huawei Watch Fit 3 получили полноценный GPS-модуль и поддержку более сотни спортивных режимов.

Инженерам Huawei удалось создать ультратонкий корпус для Watch Fit 3 толщиной менее сантиметра, который весит всего 26 грамм — легче многих аналогов. 1,82-дюймовый AMOLED-экран с яркостью 1500 нит обеспечивает идеальную читаемость даже под прямыми солнечными лучами. Особое внимание при разработке уделялось эргономике — часы комфортно ощущаются на запястье даже при длительном ношении.

Фитнес-функциональность Watch Fit 3 выходит далеко за рамки базового отслеживания активности. Умная система Smart Suggestions анализирует не только ваши тренировки, но и внешние факторы, включая погодные условия, предлагая оптимальный режим нагрузок.

Несмотря на компактные размеры, Watch Fit 3 получили полноценный GPS-модуль и поддержку более сотни спортивных режимов. Автоматическое распознавание шести видов активности избавляет от необходимости ручной настройки перед тренировкой. Особого внимания заслуживает система мониторинга сердечного ритма с функцией предупреждения о возможной аритмии.

Производитель обещает до 10 дней работы без подзарядки. Всего 10 минут зарядки хватает на полный день использования. Часы совместимы как с Android, так и с iOS, а поддержка Bluetooth 5.2 обеспечивает стабильное соединение со смартфоном. Huawei Watch Fit 3 можно приобрести по стартовой цене в 14 999 рупий (примерно 14 500 рублей).