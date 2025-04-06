Dacia Grand Kombi построен на платформе CMF-B и достигает в длину 4,9 м.

Когда-то считавшаяся лидером среди бюджетных авто, марка Dacia неожиданно бросила вызов признанным фаворитам автомобильного мира, таким как Volkswagen Passat и Škoda Superb. Если вас впечатлил Dacia Bigster длиной 4,57 метра, готовьтесь удивляться еще больше: румынская компания планирует выпустить полноценный универсал среднего класса, который достигнет внушительных 4,90 метров в длину. Ориентированная главным образом на состоятельных пользователей, эта модель станет новым витком развития стратегии бренда.

Звучит как розыгрыш, однако планы Dacia вполне серьезны. Программа «Renaulition», представленная в 2021 году, была не просто рекламной кампанией, а стратегическим маневром компании, направленным на захват более престижных рыночных ниш. Вслед за выходом Bigster на сцену выходит Dacia Grand Kombi — универсальный, вместительный и, самое главное, доступный по цене автомобиль.

Для создания Grand Kombi будет использоваться та же модульная платформа CMF-B, что и для Bigster. Эта архитектура позволит выпускать автомобили различных размеров и типов кузовов, включая седаны, кроссоверы и фургоны. Длина новинки предположительно составит около 4,90 метра, что ставит её в один ряд с такими моделями, как Passat Variant (4,92 м) и Superb Combi (4,90 м).

Линейка силовых агрегатов для Grand Kombi, вероятно, позаимствует решения из моделей Jogger и будущего Bigster:

— TCe 140: 1,3-литровый турбомотор мощностью порядка 103 кВт (140 л.с.);

— Hybrid 155: самообучающаяся гибридная установка, сочетающая 1,6-литровый бензиновый двигатель и электромотор общей мощностью 114 кВт (155 л.с.).

На первых этапах дизельные версии не предусмотрены, хотя разработчики не исключают возможности появления подключаемого гибрида в дальнейшем, учитывая адаптируемость платформы.

Внешний вид автомобиля, скорее всего, будет выполнен в духе Bigster, но с увеличенными габаритами. Внутри салон останется верен философии бренда: минимализм, надежность и функциональность без излишних украшательств. Инженеры Dacia придерживаются принципа «лучше меньше, да лучше». В каком-то смысле новинка напомнит Subaru Outback.

Одной из ключевых особенностей станет система YouClip, знакомая по обновленному Duster. С её помощью водители смогут адаптировать интерьер под собственные нужды, добавляя различные аксессуары вроде держателей для телефонов или подстаканников.

Компания решила отказаться от тенденций к массивным экранам и запутанным интерфейсам. Вместо этого предлагается простая и интуитивно понятная панель управления с набором основных функций, необходимых водителю. Никаких задержек и сложностей — чистота и удобство в каждой детали.