Внедорожник может быть оснащен либо турбированным 1,8-литровым двигателем, либо 2,5-литровым гибридным двигателем.

Subaru готовится выпустить шестое поколение своего кроссовера Forester на японский рынок уже в конце текущего месяца. В преддверии запуска компания поделилась информацией о местной версии модели, показав, что она отличается от версии, предназначенной для глобального рынка, главным образом, расширенным набором аксессуаров и возможностью индивидуализации автомобиля.

Линейка японских Forester состоит из трех комплектаций: X-Break для любителей приключений, Premium, ориентированной на городские условия, и спортивной Sport. Наиболее интересным дополнением для версии X-Break стал комплект Adventure Style, который кардинально меняет облик автомобиля.

Модифицированный передок с новой решеткой радиатора, акцентированными фарами и защитными накладками на дверях придает Forester сходство с боевым снаряжением самураев. Для желающих подчеркнуть агрессивность внешнего вида предлагаются дополнительные черные наклейки на капоте, боковых панелях и задней двери.

Однако стоит отметить, что японская версия не получила увеличенный клиренс и сохраняет стандартную настройку подвески.

Тем временем для тех, кому важна спортивная составляющая, Subaru предлагает комплект STI Sport, доступный через дилеров. Этот набор включает передний сплиттер, боковые юбки, задние бамперы и массивный спойлер на крыше. Все эти элементы могут быть окрашены в ярко-красный цвет, а также дополняются черными 18-дюймовыми колесными дисками и сдвоенными выхлопными трубами с логотипом STI. Отдельно предлагается спортивный глушитель.

Для комплектации Premium предусмотрены более скромные стилистические улучшения: серебристая отделка кузова и темные 19-дюймовые легкосплавные колеса.

Интерьер японского Forester также получил большое количество дилерских опций, среди которых выделяются алюминиевые педали, всепогодные чехлы для сидений, защитные накладки на пороги и шторки на окна. Особенное внимание уделено функционалу багажника: добавлены крепления для перевозки грузов.

На японском рынке будут предложены два типа двигателей: турбомотор объемом 1,8 литра и гибридная силовая установка. Последняя позаимствовала технологию у Toyota, но сохранила фирменные черты Subaru: оппозитный двигатель и систему симметричного полного привода. Электрогибридная версия производит суммарную мощность в 194 лошадиные силы благодаря сочетанию 2,5-литрового бензинового мотора и электромотора.

Более подробная информация о ценах и характеристиках японской версии Forester ожидается 17 апреля.