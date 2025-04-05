Keychron M5 благодаря вертикальной конструкции снижает напряжение в кисти руки при длительном использовании.

Keychron M5 — это эргономичная мышь, разработанная специально для продолжительного комфортного использования. Она подойдёт для пользователей, стремящихся сделать своё взаимодействие с компьютером максимально комфортным.

Одной из ключевых особенностей M5 является её вертикальная конструкция, позволяющая руке естественно располагаться на устройстве, снижая нагрузку на суставы и мышцы. Это значительно снижает риск возникновения туннельного синдрома и других проблем, связанных с долгим использованием компьютерной мыши.

Мышь оснащена мощным оптическим сенсором PixArt 3950, способным обеспечивать разрешение до 30 000 DPI (точек на дюйм). Частота опроса в 8000 Гц позволяет отслеживать перемещения с максимальной точностью. Максимальная скорость отслеживания движений достигает 750 дюймов в секунду.

Устройство имеет наклон в 47 градусов, что придаёт ему удобный полувертикальный хват, позволяющий снизить напряжение в кисти руки. Вес мыши составляет примерно 95 грамм. Дополнительные элементы управления включают в себя два колеса прокрутки, одно из которых расположено под большим пальцем, и две программируемые клавиши, позволяющие настраивать мышь под индивидуальные предпочтения пользователя.

Микропереключатели Huano, установленные в M5, рассчитаны на 80 миллионов нажатий. Возможность подключения через Bluetooth, проводное соединение или радиоканал 2,4 ГГц делает эту мышь универсальной для любых условий эксплуатации. Время автономной работы при частоте опроса 1000 Гц достигает 120 часов.