Keychron K4 Max обеспечивает до 190 часов автономной работы.

Keychron представил новую механическую клавиатуру под названием K4 Max, которая уже доступна на китайском рынке. Клавиатура имеет 98%-ную раскладку.

K4 Max предлагает пользователям гибкость в выборе способа подключения: проводное USB-C, Bluetooth 5.1 или беспроводное соединение 2,4 ГГц. Последний вариант поддерживает частоту опроса 1000 Гц. Клавиатура оснащена аккумулятором емкостью 4000 мАч, который обеспечивает до 190 часов работы без подсветки.

В K4 Max используется шестислойная акустическая структура с применением слоев пены IXPE, PET и EPDM. Основой клавиатуры являются переключатели Super от Keychron, которые доступны в трех вариантах: Red, Brown и Banana. Эти переключатели рассчитаны на 50 миллионов нажатий и имеют прозрачный корпус и светоконцентрирующую линзу для улучшения подсветки.

K4 Max предлагается в трех вариантах: с белой подсветкой, RGB-подсветкой и полностью заменяемой в горячем режиме опцией RGB. Цены на эти модели составляют 558 юаней (6 500 рублей), 618 юаней (7 200 рублей) и 678 юаней (8 000 рублей) соответственно.

Клавиатура поддерживает прошивку QMK с открытым исходным кодом и поставляется с веб-приложением Keychron Launcher, которое позволяет настраивать клавиатуру без необходимости загрузки дополнительных программ. Пользователи могут переназначать клавиши, создавать макросы и настраивать раскладки прямо в браузере на Windows, macOS или Linux. K4 Max также оснащен физическим переключателем и дополнительными колпачками для клавиш.