ZTE Nubia Neo 3 GT получил 6,8-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой 120 Гц и батарею ёмкостью 6000 мАч.

Nubia представила свой новый игровой смартфон Neo 3 GT, который уже доступен для предварительного заказа. У новинка мощная начинкой и система охлаждения с испарительной камерой.

Одной из главных особенностей Neo 3 GT стал его 6,8-дюймовый AMOLED-дисплей с поддержкой частоты обновления 120 Гц. Экран достигает яркости в 1300 нит (HBM).

За производительность устройства отвечает чипсет Unisoc T9100, основанный на 6-нм технологическом процессе. Он включает одно ядро ARM Cortex-A76 с частотой 2,7 ГГц, три ядра с частотой 2,3 ГГц и четыре энергоэффективных ядра Cortex-A55 на 2,1 ГГц. Графическая подсистема представлена Mali-G57 MP4 GPU.

Смартфон получил большую батарею ёмкостью 6000 мАч, которая поддерживает проводную зарядку мощностью 80 Вт. Помимо этого, устройство оснащено функцией сквозной зарядки, позволяющей играть, одновременно заряжая телефон.

Для удобства геймеров Neo 3 GT укомплектован специальными плечевыми кнопками, расположенными рядом с клавишами питания и регулировки громкости.

Что касается камер, смартфон получил тройную систему, состоящую из 50-мегапиксельной основной камеры, 16-мегапиксельной фронтальной и 2-мегапиксельного датчика глубины.

Neo 3 GT доступен в конфигурации с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Стоимость устройства составляет примерно 227 долларов США.

Смартфон выпускается в двух цветах: Electro Yellow и Interstellar Grey.