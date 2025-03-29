Motorola Edge 60 Fusion оснащается 6,7-дюймовым AMOLED-экраном и батареей 5500 мАч.

В ближайшее время ожидается релиз нового смартфона Motorola Edge 60 Fusion, ориентированного на средний ценовой сегмент. У модели яркий OLED-экран с максимальной яркостью 4500 нит, батарея ёмкостью 5500 мАч и водонепроницаемый корпус. Смартфон будет доступен в трёх уникальных оттенках по палитре Pantone, а сама Motorola уже начала подогревать интерес пользователей, разместив предварительные тизеры на своём сайте.

Возможные расцветки модели: Pantone Slipstream (синий), Pantone Zephyr (розовый) и Pantone Amazonite (зелёный). Каждая версия обладает текстурой задней панели, выполненной либо под кожу, либо под ткань.

Edge 60 Fusion выполнен в современном дизайне с минимальными рамками вокруг экрана, который плавно изгибается по четырём сторонам. У телефона крупный блок камер, занимающий всю ширину корпуса. По предварительным данным, устройство будет поставляться с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенного хранилища, а его ориентировочная цена составит около €350.

Смартфон построен на базе процессора MediaTek Dimensity 7400 и оснащён 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью HDR 4500 нит. Корпус устройства соответствует стандарту защиты IP69. Питание обеспечивается аккумулятором на 5500 мАч, который поддерживает быструю зарядку мощностью до 68 Вт через порт USB-C.

У камеры Edge 60 Fusion следующие характеристики: фронтальная получила разрешение 32 мегапикселя, а основная состоит из 50-мегапиксельного основного модуля с крупным сенсором размером 1/1,56 дюйма и 13-мегапиксельной широкоугольной линзы. Согласно информации с тизеров, телефон получит продвинутый портретный режим, позволяющий гибко настраивать глубину резкости и эмулировать различные фокусные расстояния — 24 мм, 35 мм и 50 мм.