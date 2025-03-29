Geekom AE8 Max предлагает 32 ГБ оперативной памяти DDR5 и 1 Тб SSD.

Новый мини-ПК Geekom AE8 Max, недавно представленный китайским производителем, выделяется своей мощностью и функциональностью среди компактных устройств. Этот миниатюрный ПК способен поддерживать работу нескольких дисплеев с высоким разрешением и поддерживает подключение к сетям на скорости до 2,5 Гбит/с через проводное соединение. Более того, пользователи могут легко модернизировать устройство, обновив оперативную память и твердотельный накопитель после приобретения.

Geekom продолжает развивать линейку компактных компьютеров, добавив к своему ассортименту систему AE8 Max. Мини-ПК уже доступен для заказа. Стандартная стоимость устройства составляет $589.

Основой системы стал процессор AMD Ryzen 7 8745HS, который обеспечивает высокую производительность даже при работе с ресурсоемкими приложениями. В стандартной комплектации мини-ПК оснащён 32 ГБ оперативной памяти типа DDR5 с частотой 5600 МГц, которую впоследствии можно увеличить до 64 ГБ. Внутренний твердотельный накопитель объёмом 1 ТБ формата M.2-2280 NVMe также можно заменить, однако есть возможность дополнительно установить второй SSD формата M.2-2242, поддерживающий интерфейс SATA. Дополнительно в устройстве предусмотрен отсек для установки 2,5-дюймового диска толщиной до 7 мм.

Миниатюрный ПК отличается широкими возможностями подключения: помимо двух гигабитных портов Ethernet, обеспечивающих скорость передачи данных до 2,5 Гбит/с, поддерживается работа с беспроводными стандартами Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2. Устройство также оснащено двумя портами USB 4, одним разъёмом USB 3.2 Gen 2 Type-A и интерфейсом HDMI. Согласно заявлениям производителя, Geekom AE8 Max позволяет подключать сразу четыре монитора с разрешением 4K.