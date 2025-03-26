Британский автопроизводитель возродил легендарное имя, представив кабриолет-версию флагмана Vanquish.

Aston Martin представил обновленный Vanquish в 2025 году после шестилетнего перерыва, вернув эту модель в линейку своих флагманов. Спустя полгода после дебюта купе Vanquish, компания раскрыла новую версию — кабриолет Vanquish Volante 2026 года выпуска.

Этот спорткар, являясь одним из представителей высшего класса, унаследовал многие черты своего предшественника. Под капотом нового Volante расположен абсолютно новый 5,2-литровый двигатель V-12 с двумя турбинами, разработанный специально для этой модели. Этот мощный агрегат способен выдавать впечатляющие 823 л.с. и 738 Н·м крутящего момента, доступного в диапазоне оборотов от 2000 до 5000 об/мин. Согласно данным производителя, этот мотор позволяет кабриолету разгоняться до 100 км/ч всего за 3,4 секунды, а максимальная скорость составляет 345 км/ч.

Передача мощности осуществляется на задние колеса посредством восьмиступенчатой автоматической коробки передач ZF с гидротрансформатором, установленной сзади. Как и в версии купе, Volante оснащен электронно управляемым задним дифференциалом, который повышает маневренность на низких и средних скоростях и улучшает устойчивость на высоких. Адаптивные амортизаторы Bilstein DTX, установленные под колесами, были перенастроены для учета увеличенного веса кабриолета.

Часто автомобили с открытым верхом теряют свою эстетику и пропорции, однако это не относится к новому Vanquish Volante. Его дизайн остается столь же привлекательным, как и у купе, несмотря на увеличение размера радиаторной решетки на 13%. Крыша, названная Aston Martin "K-fold", открывается за 14 секунд и закрывается за 16 секунд. Управление крышей возможно как с помощью пульта, так и во время движения на скорости до 50 км/ч.

Интерьер Volante почти идентичен купе: салон рассчитан на двоих пассажиров, а управление основными функциями, включая режимы вождения, систему стабилизации и активный выхлоп, осуществляется физическими кнопками. Информационно-развлекательная система и приборная панель представлены двумя 10,3-дюймовыми цифровыми экранами.

Vanquish Volante уже доступен для предзаказа, количество выпущенных экземпляров будет ограничено. Aston Martin планирует производить менее 1000 автомобилей Vanquish ежегодно, независимо от типа кузова. Первые поставки ожидаются в третьем квартале 2025 года.