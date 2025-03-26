Opel Corsa Electric предлагается с новой никель-марганцево-кобальтовой аккумулятором на 51 кВт.

Opel обновила компактный электрокар Corsa Electric, увеличив запас хода: теперь модель с аккумулятором на 51 кВт и мощностью 115 кВт (156 л.с.) способна преодолевать до 429 километров, что на 6% или 24 километра больше, чем ранее, согласно новому пресс-релизу компании. При этом покупатель получает электромобиль с увеличенной дальностью хода без каких-либо дополнительных затрат. Например, специальная версия Opel Corsa Electric Yes стоит всего от 32 485 евро.

Увеличение пробега стало возможным благодаря усовершенствованию никель-марганцево-кобальтовых аккумуляторов (NMC). Теперь система привода работает значительно эффективнее, позволяя Corsa Electric потреблять всего 14,2 кВт⋅ч электроэнергии на каждые 100 километров пути. Если потребуется подзарядка, электромобиль сможет восполнить 80% заряда менее чем за 30 минут на станции быстрой зарядки с мощностью 100 кВт.

Opel стремится сделать электромобили более доступными и удобными для своих клиентов. Покупателям, выбравшим Corsa Electric, предоставляется ряд полезных услуг в рамках пакета «Electric All In», который помогает упростить переход на электромобили и облегчить повседневное использование. В стоимость уже включены быстрая домашняя зарядная станция eProWallbox Move, пакет Opel Connect Plus, восемь лет сервисной поддержки, а также гарантия на аккумулятор.

Специальная версия Yes теперь доступна в трех новых оттенках: зелёный эвкалипт, синий кобальт и красный поцелуй. Corsa Electric сочетает в себе компактные размеры с просторным салоном, рассчитанным на пятерых пассажиров. Журнал Electricar признал его «Лучшим электромобилем для города» и удостоил звания «Лучший в своем классе» 2025 года.