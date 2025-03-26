Motorola Razr 60 Ultra получит аккумулятор ёмкостью 4000 мА·ч, основной блок камер с двумя сенсорами 50 МПп каждый и 6,96-дюймовый основной дисплей.

Motorola активно развивает линейку складных смартфонов, и совсем скоро поклонники бренда смогут познакомиться с новой моделью — Razr 60 Ultra. Смартфон уже был замечен в базе данных китайского регулятора TENAA, благодаря чему стали известны ключевые характеристики устройства и его внешний вид.

Согласно утечкам, Razr 60 Ultra получит 6,96-дюймовый основной дисплей с технологией OLED и высоким разрешением — 1224 x 2992 пикселя. Дополнительный экран на внешней стороне корпуса, размером около 4 дюймов, будет поддерживать разрешение 1080 x 1272 пикселей.

Габариты смартфона в развернутом виде составят 171,48 х 73,99 х 7,29 мм, а вес — 199 граммов. Основу производительности составит мощный процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite, обеспечивающий высокую скорость работы и энергоэффективность.

Аккумулятор ёмкостью 4000 мА·ч обещает длительное время автономной работы, что особенно важно для устройств с большими экранами. Камеры также порадуют пользователей: смартфон оснастили двойной системой задних камер с разрешением 50 мегапикселей каждая, а фронтальная камера получила аналогичный сенсор на 50 Мп. Стоит отметить, что сканер отпечатков пальцев разместится на боковой панели.