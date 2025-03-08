Honda S7 разработана совместно с китайским автопроизводителем Dongfeng и получила впечатляющие характеристики по приемлемой цене.

Honda представила свой электрический кроссовер Новинка предлагает запас хода до 650 километров, мощность до 469 лошадиных сил и доступную цену — от $36 000 (примерно 3,2 млн рублей).

Модель, получившая название Honda S7, разработана совместно с китайским автопроизводителем Dongfeng. Это первый электрический кроссовер Honda, который позиционируется как премиальный продукт, несмотря на конкуренцию с более бюджетными электромобилями на китайском рынке.

Дизайн S7 выделяется смелыми линиями и необычными элементами, такими как светодиодная подсветка интерьера, состоящая из 1256 светодиодов, и камеры вместо традиционных зеркал заднего вида. В салоне расположен 12,8-дюймовый вертикальный сенсорный экран, а компактный цифровой дисплей приборной панели расположен на уровне глаз водителя.

S7 построен на электрической платформе «W». Базовая версия оснащена одним электродвигателем на задней оси и мощностью 268 л.с., что обеспечивает запас хода до 650 километров по циклу CLTC. Более мощная двухмоторная полноприводная версия развивает 469 л.с. и проезжает до 620 километров.

Аккумуляторная батарея емкостью 90 кВт·ч сохраняет более 90% заряда даже при экстремально низких температурах до -30C.

Honda S7 предлагает множество функций нетипичных для автомобиля среднего класса, включая адаптивную подвеску, подогрев пола для быстрого прогрева салона и аудиосистему Bose с 16 динамиками. Габариты автомобиля составляют 4750 мм в длину, 1930 мм в ширину и 1625 мм в высоту.