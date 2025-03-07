Renault 4 E-Tech поставляется в двух версиях: Urban Range с электродвигателем мощностью 90 кВт и Comfort Range с электродвигателем на 110 кВт.

Renault представила новый электромобиль Renault 4 E-Tech Electric. Модель предлагается в двух версиях, отличающихся мощностью и запасом хода. Приобрести автомобиль в базовой версии можно по цене 29 400 евро начиная с 12 марта.

Технические характеристики включают два варианта привода. Версия Urban Range оснащена электродвигателем мощностью 90 кВт (225 Нм крутящего момента) и батареей емкостью 40 кВт·ч, обеспечивая запас хода до 305 км. Более мощная версия Comfort Range предлагает двигатель на 110 кВт и батарею 52 кВт·ч, что увеличивает запас хода до 404 км. Цена Comfort Range начинается от 32 400 евро.

Зарядка возможна как от переменного, так и от постоянного тока. При использовании переменного тока зарядка с 15% до 80% занимает от 2,5 до 3 часов. На станциях быстрой зарядки постоянного тока мощность достигает 100 кВт для Comfort Range и 80 кВт для Urban Range, что позволяет зарядить батарею до 80% всего за 30 минут.

Интерьер и технологии Renault 4 E-Tech Electric также заслуживают внимания. Мультимедийная система с интеграцией Google предлагает более 50 приложений, включая голосовой помощник с поддержкой ChatGPT. Водителю доступны различные системы помощи, такие как адаптивный круиз-контроль и мониторинг слепых зон.

В дальнейшем Renault планирует расширить линейку, представив специальную версию Plein Sud с электроприводной складной крышей. Эта модификация позволит пассажирам наслаждаться поездками с открытым верхом.

Renault 4 E-Tech Electric оснащен системой подключенного обслуживания My Renault. Через приложение владельцы могут отслеживать график технического обслуживания, получать напоминания и записываться на сервис. Эта функция будет постепенно внедряться в разных странах с середины февраля.