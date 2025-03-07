Volkswagen ID.3 получил более доступную и экологичную LFP батарею.

Volkswagen представил обновленную версию электромобиля ID.3 для китайского рынка. Основные изменения коснулись аккумуляторной батареи и интерьера. Вместо NMC-батареи (никель-марганец-кобальт) теперь используется более доступный и экологичный LFP-аккумулятор (литий-железо-фосфат), произведенный китайской компанией CATL. Емкость батареи составляет 53,6 кВт·ч, а заявленный запас хода по китайскому циклу достигает 451 километра. Однако в европейском цикле WLTP этот показатель будет ниже 400 километров.

Цены на обновленный ID.3 в Китае остались прежними: базовая версия стоит 119 900 юаней (примерно 1,5 млн рублей), а топовая — 136 900 юаней (примерно 1,8 млн рублей). При этом оснащение китайских моделей уступает европейским аналогам. Например, мощность зарядки не указана, но, согласно данным, время зарядки от 30% до 80% составляет 48 минут, что соответствует средней мощности около 33,5 кВт.

Внешний вид автомобиля практически не изменился, но в салоне появились заметные улучшения. Центральный дисплей увеличился с 10 до почти 13 дюймов, а его рамки стали тоньше. Физические кнопки в нижней части экрана убраны. Также была переработана центральная консоль, где теперь размещены беспроводная зарядка и два подстаканника. В целом, салон стал выглядеть более качественным и технологичным.

Технические характеристики остались прежними: задний привод мощностью 125 кВт и расход энергии 13,4 кВт·ч на 100 километров. Однако использование LFP-батареи делает модель более доступной и безопасной, хотя такие аккумуляторы тяжелее и занимают больше места из-за меньшей плотности энергии.

Несмотря на обновления, продажи ID.3 в Китае остаются низкими. В январе 2024 года было продано всего 2623 автомобиля, что на две трети меньше, чем в предыдущие периоды. Основными причинами слабого спроса аналитики называют недостаточный уровень цифровых технологий, отсутствие продвинутых систем ADAS и слабую интеграцию с местными цифровыми платформами.

Volkswagen стремится улучшить свои позиции на китайском рынке, который является ключевым для компании. Одним из шагов в этом направлении стало партнерство с местным производителем электромобилей Xpeng. Совместно компании планируют выпустить две новые модели, которые смогут лучше соответствовать ожиданиям китайских потребителей.