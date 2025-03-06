Audi A6 Avant предлагается на выбор с 3-мя силовыми установкам: 2-х литровым бензиновым или дизельным двигателем, а также бензиновым 3-х литровым V6.

Audi представляет новое поколение модели A6, начав с универсала Avant. Седан, менее популярный в Европе, появится позже, летом. Старт продаж запланирован на май, а базовая цена останется чуть ниже 60 000 евро.

Визуально новая A6 сохраняет сходство с предыдущим поколением, но получила несколько заметных обновлений. Ключевым отличием от электрической версии e-tron стала классическая решетка радиатора с отверстиями для охлаждения двигателя внутреннего сгорания. Автомобиль вырос в размерах на несколько сантиметров, а акцент в дизайне сделан на световых элементах. Задние OLED-фонари и узкие матричные светодиодные фары спереди создают динамические световые сигнатуры, которые подчеркивают современный облик модели.

Салон оснащен 11,9-дюймовым вогнутым сенсорным дисплеем для управления системами автомобиля. По желанию можно установить дополнительный экран для переднего пассажира. Универсал Avant предлагает практичное багажное отделение объемом более 500 литров, которое можно увеличить до 1534 литров, сложив задние сиденья.

Новая A6 построена на усовершенствованной версии платформы предыдущего поколения, дополненной современной электронной архитектурой. Audi называет эту платформу «Премиальная платформа сгорания». В стандартной комплектации автомобиль оснащен стальным шасси, но доступны опции: спортивное шасси и адаптивные пневморессоры. Прогрессивное рулевое управление входит в базовую комплектацию, а полноприводные версии получили систему полного привода Quattro.

На старте продаж предлагается три варианта двигателей. Базовая версия оснащена 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 204 л.с. (150 кВт). Также доступен дизельный двигатель аналогичной мощности, который можно заказать с системой полного привода Quattro. Топовая версия получила 3,0-литровый бензиновый двигатель V6 мощностью 367 л.с. (270 кВт), который всегда работает в паре с полным приводом.

Все модели оснащены новой мягкой гибридной системой MHEV Plus. Она включает LFP-батарею и два электродвигателя, что позволяет двигаться на электротяге в городских условиях.

Цены начинаются от 58 000 евро за базовую бензиновую версию без гибридной системы. Дизельная модель обойдется в 61 700 евро. Седан будет стоить примерно на 2500 евро дешевле. Для сравнения, электрическая версия A6 e-tron стартует от 62 800 евро.