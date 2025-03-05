Bmax MaxPad I10 S Pro обладает надежной противоударной конструкцией, также соответствует стандарту защиты IP69 от попадания влаги и пыли.

Bmax MaxPad I10 S Pro — это новый бюджетный планшет на базе Android, устойчивый к воздействию пыли, влаги и падениям. Он оборудован сотовым модемом, что позволяет оставаться на связи вне зависимости от наличия Wi-Fi.

Во внешнем виде устройства сразу бросается в глаза его конструкция повышенной прочности: усиленные боковые грани, защитные заглушки на портах USB и разъеме для наушников, а также соответствие стандарту защиты IP69 по устойчивости к пыли и воде. Новинка без повреждений выдерживает падения с высоты до 1,2 метра.

Согласно спецификациям производителя, MaxPad I10S Pro способен функционировать в экстремальных температурных режимах — от -40C до +60C, что существенно расширяет область его применения. Экран планшета представлен 11-дюймовой IPS-матрицей с разрешением 1920x1200 точек, покрытой закаленным стеклом, стойким к появлению царапин и трещин. Чипсет Unisoc T7255 (T616) не относится к числу топовых решений, однако обладает встроенным модулем 4G LTE, поддерживающим работу двух SIM-карт формата nano-SIM одновременно. Второй слот можно использовать для расширения внутренней памяти посредством карты microSD, увеличивая стандартный объем хранения в 128 ГБ.

Размеры планшета составляют 24,62 см х 16,51 см х 1,52 см, а весит он чуть меньше килограмма. Батарея емкостью 38 Вт⋅ч обеспечит продолжительное время работы. Среди прочих особенностей можно выделить 13-мегапиксельную основную камеру и 5-мегапиксельный фронтальный сенсор, а также наличие Bluetooth модуля. MaxPad I10 S Pro работает на основе операционной системы Android 14. Новинка доступна для покупки по цене в $203 ( примерно 18 000 рублей).