Nacon RIG 900 Max HS совместима с ПК и PlayStation, оснащена 40-миллиметровыми драйверами и продается в комплекте с зарядной станцией.

Nacon представила свои новейшие беспроводные игровые наушники — RIG 900 Max HS, разработанные специально для геймеров, предпочитающих PlayStation и ПК. Главной особенностью данной модели является официальная лицензия PlayStation, что отличает её от предыдущей версии RIG 900 Max HX. В комплект входит беспроводной адаптер, который поддерживает как PlayStation 5, так и PS4 от Sony.

Гарнитура работает через беспроводное соединение 2,4 ГГц, которое минимизирует задержки сигнала, что особенно важно для динамичных игровых сессий. Кроме того, она поддерживает Bluetooth-соединение, позволяющее легко переключаться между игровой консолью, компьютером, смартфонами и другими устройствами. Это делает устройство универсальным инструментом не только для гейминга, но и для общения или прослушивания музыки.

Для настройки параметров звука и чувствительности микрофона компания Nacon предлагает специальные мобильные приложения для iOS и Android. С помощью этих приложений пользователи смогут тонко настроить эквалайзер и другие аудиопараметры под собственные предпочтения. Помимо этого, гарнитура оснащена технологией активного шумоподавления, которая эффективно блокирует внешние звуки, обеспечивая чистое звучание и чёткую связь во время игры или общения.

Модель RIG 900 Max HS оснащена мощными 40-миллиметровыми драйверами, способными воспроизводить широкий диапазон частот — от 20 Гц до 20 000 Гц. Для удобства блок управления громкостью представлен в виде физических кнопок.

Одним из ключевых преимуществ новинки является время автономной работы — до 60 часов без подзарядки. В комплект с наушниками входит док-станция для зарядки.

На данный момент новинка доступна для заказа в Европе по рекомендованной розничной цене €250 (примерно 24 000 рублей).