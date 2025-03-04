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Zerox852
Представлен гибридный концепт-кар Chery New Journeo Concept с запасом хода до 2 500 км
Chery New Journeo Concept готов удивить дизайном, необычной эргономикой и подключаемой гибридной системой.

Китайский автопроизводитель Chery представил концепт минивэна под названием New Journeo Concept. Минивэн длиной 5,19 метра имеет гибридную силовую установку и футуристичный дизайн. Автомобиль разработан в европейском центре Chery в Раунхайме (Гессен, Германия), New Journeo Concept.

Одной из ключевых особенностей концепта являются раздвижные двери, которые открываются в противоположных направлениях с обеих сторон автомобиля. Благодаря отсутствию центральных стоек, боковые проемы стали больше.

Салон New Journeo Concept спроектирован с учетом максимального комфорта и функциональности. В передней части расположены два вращающихся и регулируемых в продольном направлении отдельных сиденья, которые можно повернуть лицом к заднему ряду, создавая уютную зону для общения или работы. Задний ряд представлен скамьей с двумя сиденьями, которые можно трансформировать в зону отдыха.

Между рядами сидений расположен остров, который может использоваться в качестве стола, если сидения развернуты друг к другу. Кроме того, в салоне предусмотрены складные фотоэлектрические панели, которые выполняют двойную функцию: защищают кабину авто от нагрева из-за попадания солнечных лучей и одновременно вырабатывают энергию. Вырабатываемой энергии хватает для питания внешних устройств, таких как портативные холодильники, гаджеты или осветительные приборы.

New Journeo Concept оснащен передовой системой распознавания окружающей среды CPilot 5.0, которая анализирует дорожные условия и автоматически адаптирует шасси для обеспечения для обеспечения наилучшего сцепления с дорожным покрытием.

Минивэн оснащен подключаемой гибридной системой (PHEV), которая сочетает в себе электрический двигатель и двухлитровый турбированный бензиновый ДВС. Такая комбинация обеспечивает запас хода до 2500 километров без необходимости дозаправки.

Трехступенчатая коробка передач позволяет оптимизировать расход топлива и обеспечивает плавное переключение между режимами движения. В городских условиях минивэн может работать исключительно на электротяге, а на длинных дистанциях подключается бензиновый двигатель.

#гибридные автомобили #концепт-кар #chery new journeo concept
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