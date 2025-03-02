Kia представляет компактный электрический фургон с модульной конструкцией, позволяющей видоизменять внутреннее пространство авто для различных потребностей.

После недавней презентации дизайна Kia PV5 были раскрыты технические характеристики нового электрофургона. Став первой моделью в линейке PBV (Platform Beyond Vehicle) от корейского автопроизводителя, PV5 был разработан для конкуренции с VW ID. Buzz, и предлагает модульную архитектуру кузова, которая позволяет адаптировать автомобиль под различные задачи.

Доступные конфигурации включают пассажирскую, грузовую, шасси с кабиной и версию для транспортировки инвалидов колясочников (WAV). Также предлагаются премиальная версия Prime на базе пассажирской модели.

PV5 отличается компактными размерами: длина составляет 4,7 метра, а колесная база — 1,9 метра. Несмотря на компактность, PV5, построенный на платформе E-GMP.S (специально разработанной для коммерческих автомобилей), предлагает максимум внутреннего пространства, что делает его идеальным для грузоперевозок в черте города.

Под капотом PV5 установлен электродвигатель мощностью 163 лошадиные силы и крутящим моментом 250 Нм. Покупатели могут выбрать между двумя вариантами батарей: 51,5 кВт·ч или 71,2 кВт·ч. Последний обеспечивает запас хода до 400 км на одной зарядке, что немного превышает показатели ID. Buzz, но все же может быть недостаточно для дальних поездок. PV5 поддерживает быструю зарядку, позволяя зарядить батарею с 10% до 80% всего за 30 минут. Также доступны функции обновления программного обеспечения по беспроводной сети (OTA) и Vehicle-to-Load (V2L), позволяющие использовать автомобиль как источник энергии для внешних устройств.

Дизайн PV5 выполнен в духе философии Kia «Opposites United», сочетая футуристичность и практичность. Передний бампер состоит из трех модульных секций, что упрощает ремонт. Светодиодные фары имеют современную компоновку: дневные ходовые огни расположены в верхней части, а дальний свет — в нижней. Автомобиль будет доступен в различных цветовых вариантах, включая двухцветные комбинации.

Для отделки салона PV5 использованы экологически чистые и легкоочищаемые материалы. Плоский пол обеспечивает гибкость в компоновке сидений 2+2+3. Переднее пассажирское сиденье может складываться, а сиденья второго и третьего рядов — сниматься, что делает салон максимально универсальным. Версия WAV оснащена системой крепления ремнями и пандусом для инвалидных колясок, способным выдерживать до около 300 кг.

Новинка оснащается 7-дюймовой цифровой приборной панелью и 12,9-дюймовым экраном информационно-развлекательной системы на базе Android Automotive OS.

Производство PV5 будет налажено на заводе Kia EVO в Южной Корее. Первоначально автомобиль появится на внутреннем рынке и в Европе.