Серия Armor 28 Ultra включает в себя два защищенных смартфона с большим аккумулятором, мощным процессором и двумя экранами.

Ulefone официально представила свои новейшие защищенные смартфоны — Armor 28 Ultra и Armor 28 Ultra Thermal. Эти устройства станут доступны для покупки с 17 марта 2025 года в официальном интернет-магазине Ulefone. Новинки обещают стать достойным выбором для тех, кто ищет надежные и высокопроизводительные гаджеты.

Серия Armor 28 Ultra базируется на мощном чипсете MediaTek Dimensity 9300+ 5G AI SoC, который обеспечивает высокую скорость работы и энергоэффективность. Устройства оснащены 16 ГБ оперативной памяти формата LPDDR5X, что позволяет смартфону с лёгкостью обрабатывать любые запросы пользователя, а также внушительным объемом встроенного хранилища UFS 4.0 на 1 ТБ.

Для любителей видео и фотосъёмки Ulefone подготовил впечатляющую камерную систему. Основная камера Armor 28 Ultra включает 50-мегапиксельный сенсор Sony IMX989 с 1-дюймовым размером матрицы, что позволяет делать снимки высоко качества в любых условиях освещённости. Тройная задняя камера дополнена 50-мегапиксельной фронтальной камерой, которая идеально подходит для создания четких и детализированных селфи. Кроме того, новинки поддерживают запись видео в разрешении 8K, что позволяет сохранять моменты в высочайшем качестве.

Особого внимания заслуживает модель Armor 28 Ultra Thermal, которая оснащена встроенной тепловизионной камерой на базе искусственного интеллекта. Тепловой датчик с разрешением 640×512 пикселей и независимым ISP обеспечивает точность измерений до ±2%, что делает устройство конкурентоспособным даже на фоне профессионального оборудования. Эта функция будет особенно полезна для специалистов в области строительства, охоты, спасательных операций или просто для любителей технологических новинок. При этом все остальные характеристики модели идентичны стандартной версии Armor 28 Ultra.

Серия Armor 28 Ultra получила два AMOLED-экрана: основной на передней панели и дополнительный на задней стороне устройства. Оба дисплея поддерживают функцию Always-On Display (AOD), что позволяет быстро просматривать важную информацию без необходимости разблокировки смартфона. Пиковая яркость экранов достигает 2200 нит, что обеспечивает комфортное использование даже под прямыми солнечными лучами.

Должного внимания заслуживает большой аккумулятор ёмкостью 10 600 мАч, обеспечивающий до 3 дней автономной работы смартфона. Кроме того поддерживается технология быстрой проводной зарядки мощностью до 120 Вт и беспроводной на 50 Вт, что позволяет зарядить устройство до 20% всего за 10 минут.

Официальные цены на новинки пока не раскрываются, однако ожидается, что стоимость модели Armor 28 Ultra Thermal составит менее 1500 долларов.