Kia EV4, основанный на платформе E-GM, доступен в кузове седан и универсал по цене от 40 000 евро.

Kia продолжает расширять линейку своих электромобилей и представила первые изображения нового EV4. Электромобиль, основанный на платформе E-GM с 400-вольтовой архитектурой, обещает запас хода более 600 км благодаря большому аккумулятору. Ожидается, что стартовая цена составит около €40 000.

KIA EV4 GT-Line в кузове универсал

EV4, как и EV3, будет доступен в двух вариантах кузова: седан и универсал. Оба варианта построены на платформе E-GM, что позволяет использовать два типа аккумуляторов: на 58 и 81 кВт·ч. Благодаря аэродинамической форме кузова, EV4, вероятно, сможет преодолеть большее расстояние на одном заряде по сравнению с EV3. Точные технические характеристики Kia планирует раскрыть позже. KIA EV4 GT-Line в кузове седан

KIA EV4 GT-Line в кузове седан

Дизайн EV4 во многом перекликается с EV3. Как и EV3, EV4 также будет доступен в версии GT-Line со спортивным обвесом. Учитывая, что седаны среднего класса теряют свою популярность, Kia также предложит EV4 в кузове универсал, чтобы удовлетворить запросы различных категорий покупателей. KIA EV4 в кузове универсал

KIA EV4 в кузове седан

Подробности о внутреннем оформлении EV4 будут представлены в конце февраля на мероприятии Kia EV Day в Таррагоне, Испания. Там же будут показаны электрический фургон PV5 и концепт малолитражного электромобиля EV2. Продажи EV4 в Германии начнутся в конце этого года.