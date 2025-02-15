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Zerox852
QRing выпустила новое смарт-кольцо Smart Ring 3 Pro за $99 со светодиодом и сенсорной панелью
QRing Smart Ring 3 Pro порадует демократичной ценой, световым индикатором и набором датчиков для отслеживания физических показателей.

В последние годы смарт-кольца получили признание среди пользователей благодаря постепенному снижению цен на устройства, и среди них есть модели, которые предлагают впечатляющие функциональные возможности за вполне приемлемую стоимость. Примером такого устройства является смарт-кольцо QRing Smart Ring 3 Pro, которое показывает, что недорогие гаджеты могут предлагать обширный набор функций по весьма привлекательной цене.

Первое, что бросается в глаза при взгляде на QRing Smart Ring 3 Pro, — это наличие светодиода, который информирует о поступающих уведомлениях, позволяя владельцу реагировать на них, не доставая смартфон. Однако стоит отметить, что данная функция имеет свои ограничения: в отличие от смарт-часов, где пользователь может увидеть, какое именно приложение прислало уведомление или просмотреть краткое содержание сообщения, QRing Smart Ring 3 Pro предоставляет лишь базовую информацию об уведомлении. Тем не менее, кольцо оснащено сенсорной поверхностью, которая позволяет управлять некоторыми функциями смартфона, такими как переключение/остановка трека или активация камеры.

Кроме того, QRing Smart Ring 3 Pro позиционируется как устройство, способное отслеживать важные показатели здоровья, включая частоту сердечных сокращений, уровень насыщения крови кислородом и температуру тела. Оно также анализирует сон, предоставляя данные о его продолжительности и качестве. Кольцо поддерживает несколько режимов спортивных тренировок, отображая параметры вроде количества шагов, сожженных калорий и частоты пульса. Важным преимуществом является заявленная водонепроницаемость устройства, выдерживающего давление до 5 атмосфер, что делает его подходящим для использования во время водных процедур.

Что касается времени автономной работы, производитель заявляет, что батарея смарт-кольца способна поддерживать работу устройства в течение недели. Вместе с тем, в комплекте идет специальный чехол-зарядка, который продлевает этот показатель до впечатляющих 60 дней.

Новинку можно приобрести на официальном сайте производителя по цене 99 долларов США (примерно 9 000 рублей).

#смарт-кольцо #qring smart ring 3 pro
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