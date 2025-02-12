Sennheiser HD 505 охватывают диапазон частот от 12 до 38 500 Гц с минимальным искажением до 0,2%.

Sennheiser представила новые полноразмерные проводные наушники HD 505. Наушники производятся на собственном заводе Sennheiser, расположенном в Тулламоре, Ирландия. Основной акцент при создании HD 505 был сделан на обеспечение детализированного звучания и максимального комфорта при длительном использовании.

HD 505 относятся к категории наушников открытого типа, они оснащены преобразователем с сопротивлением 120 Ом. Благодаря открытой конструкции чашек, наушники охватывают частотный диапазон от 12 до 38 500 Гц, при этом уровень искажений не превышает 0,2%. Наклонные преобразователи, используемые в HD 505, имитируют звучание динамиков ближнего поля, что создает эффект присутствия и расширяет звуковую сцену.

Вес наушников составляет всего 237 граммов. Оголовье выполнено из высококачественной синтетической кожи, которая мягко прилегает к голове. В комплект входит съемный кабель длиной 1,8 метра с разъемом 3,5 мм, а также адаптер 6,3 мм для подключения к профессиональному аудиооборудованию.

Одной из ключевых особенностей HD 505 является их модульная конструкция, которая позволяет пользователям настраивать наушники под свои потребности. Вы можете легко заменить кабель или амбушюры, а также добавить дополнительные аксессуары, такие как встроенный микрофон для игр или видеозвонков.

Наушники уже поступили в продажу и доступны для покупки. В Европейском Союзе их цена составляет 279,90 евро (примерно 28 000 рублей). Приобрести HD 505 напрямую на официальном сайте Sennheiser.