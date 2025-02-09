Apple представила умную лампу ELEGNT с эмоциональными жестами и интерактивными функциями.





Apple недавно представила результаты своих исследований и видеоролик, посвящённые инновационной умной лампе, способной двигаться и взаимодействовать с пользователем. Этот шаг подтверждает давно ходившие слухи о том, что компания намерена активно развивать направление домашней робототехники, стремясь создать более выразительных и эмоциональных роботов.

Устройство получило название ELEGNT и было впервые замечено на платформе MacRumors в начале текущего месяца. Информация об этом проекте появилась на официальном сайте Apple, посвящённом исследованиям в области машинного обучения. Новая лампа не просто функциональна – она создана так, чтобы её использование приносило радость и удовольствие, напоминая многим пользователей о культовой настольной лампе из мультфильмов студии Pixar.

На представленном видеоролике разработчики продемонстрировали сразу два варианта этой модели. Первый, получивший имя «Экспрессивный», привлекает внимание своей способностью к выразительным движениям и взаимодействию с пользователем через небольшие эмоциональные жесты, чем-то напоминающие человеческое поведение.

Вторая версия, именуемая «Функциональная», гораздо менее интерактивна и служит своего рода контрольным вариантом, позволяющим наглядно увидеть различия между двумя моделями. Хотя оба робота выполняют одни и те же функции, «Функциональный» двигается исключительно для решения конкретных задач, тогда как «Экспрессивный» делает процесс взаимодействия более живым и увлекательным.

Обе версии выполнены в виде настольных ламп, закреплённых на подвижной шарнирной руке. Подробные технические характеристики пока не раскрываются, однако, судя по представленным изображениям, устройство оснащено светодиодными индикаторами, камерой, динамиками и встроенным проектором.

Согласно информации от Bloomberg, новинка в стиле Pixar может появиться на рынке уже в 2026–2027 годах, причём предполагаемая цена составит порядка 1000 долларов США.