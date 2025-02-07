Motorola Moto G Power (2025) готов порадовать покупателей мощным процессором, большим аккумулятором и FHD+ дисплеем с частотой обновления 120 Гц.

Motorola выпустила новый смартфон под названием Moto G Power (2025) на базе операционной системы Android 15. Новинка представляет собой усовершенствованную версию своего предшественника, Moto G, предлагая ряд улучшений, включая технологию Dolby Atmos, но при этом стоимость устройства увеличилась на $100 (примерно 10 000 рублей).

Сейчас Moto G Power (2025) доступен для предзаказа на официальном сайте Motorola по цене $299,99 (примерно 30 000 рублей). За эту сумму покупатель получает смартфон с 6,8-дюймовым дисплеем FHD+ с частотой обновления 120 Гц, работающий на том же чипсете Dimensity 6300 SoC, что и базовая версия Moto G, но с улучшенными характеристиками.

По сути, Moto G Power (2025) можно считать Pro-версией обычного Moto G, поскольку старшая модель предлагает немного улучшенные характеристики современника. Оба устройства предлагают возможность расширения встроенной памяти с помощью карты microSD, 16-мегапиксельную фронталку с вырезом под камеру в форме острова и основную 50-мегапиксельную заднюю камеру.

Однако Moto G Power (2025) выделяется своей улучшенной вторичной задней камерой с разрешением 8 мегапикселей и функцией сверхширокоугольной съемки. Кроме того, этот смартфон оснащен 8 ГБ оперативной памяти, что больше, чем у базовой версии, и защищен стеклом Gorilla Glass 5 с высокими показателями прочности. Модель также получила защиту от воды и пыли по стандартам IP68/IP69 и соответствует военным требованиям надежности по стандарту MIL-STD-810H.

Несмотря на то, что емкость аккумулятора осталась прежней — 5000 мА·ч, Moto G Power (2025) получил быструю проводную зарядку мощностью 30 Вт и впервые среди моделей линейки поддерживает беспроводную зарядку мощностью до 15 Вт.