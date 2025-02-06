Раскрыты основные характеристики и дата выхода Realme P3 Pro

Realme поделилась новыми подробностями о своем грядущем смартфоне Realme P3 Pro. Устройство будет оснащено новейшим процессором Snapdragon 7s Gen 3 от Qualcomm, выполненным по передовому 4-нанометровому техпроцессу TSMC. Этот чип обещает значительное повышение производительности как центрального, так и графического процессора по сравнению с предыдущими поколениями.

Одной из ключевых особенностей Realme P3 Pro станет технология GT Boost, созданная в сотрудничестве с компанией KRAFTON. Среди дополнительных функций, направленных на улучшение игровых возможностей, выделяются такие технологии, как AI Ultra-Steady Frames, Hyper Response Engine, AI Ultra Touch Control и AI Motion Control. Эти инновации призваны повысить точность и скорость реакции при взаимодействии с экраном.

Смартфон получит дисплей Quad-Curved EdgeFlow, который обеспечит плавный отклик сенсоров и улучшит визуальное восприятие контента. Еще одним важным аспектом станет аккумулятор емкостью 6000 мА·ч, поддерживающий быструю зарядку мощностью до 80 Вт. Для эффективного отвода тепла Realme установила систему охлаждения Aerospace VC Cooling System площадью 6050 мм2, одну из крупнейших среди аналогичных решений.

Ожидается, что дополнительные характеристики устройства станут известны в ближайшее время. Учитывая, что его предшественник, Realme P2 Pro, вышел на индийский рынок со стартовой ценой около 22 тысяч рупий (примерно 25 000 рублей), можно предположить, что цена нового P3 Pro останется в этом же диапазоне. Запуск новинки состоится в Индии 18 февраля 2025 года.