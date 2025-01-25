Ado Air 30 Ultra оснащается модулем GPS для отслеживания местонахождения электровелосипеда и 3-х ступенчатой автоматической коробкой передач.

Ado анонсировала выход своего нового электровелосипеда под названием Ado Air 30 Ultra. Новинка отличается рядом инновационных решений, таких как встроенная система автоматического переключения передач и модуль GPS для защиты от кражи.

Одним из ключевых отличий этого велосипеда является отсутствие традиционного мотора в центре рамы. Вместо этого используется мотор-колесо Bafang, интегрированное прямо в заднюю ступицу. Это решение позволило значительно уменьшить вес и размеры устройства.

Особенностью модели является наличие автоматической коробки передач с тремя скоростями. В отличие от большинства других электровелосипедов, где требуется ручное переключение скоростей, здесь все происходит автоматически. Система предлагает два режима работы: Sport для динамичной езды и Eco для экономии энергии и увеличения дальности пробега.

Кроме того, Ado Air 30 Ultra оснащен модулем GPS, который помогает отслеживать местоположение велосипеда в случае его утери или кражи. На борту также имеется дисплей, отображающий всю необходимую информацию о поездке, включая скорость, пройденное расстояние и уровень заряда батареи.

Что касается аккумулятора, то он выполнен в виде тонкой съемной батареи толщиной всего 50 мм. По заявлениям производителя, одного полного заряда хватает на преодоление расстояния до 100 км.

Для передачи крутящего момента используется карбоновый ремень, который считается более долговечным и тихим по сравнению с традиционной цепью.

На текущий момент Ado Air 30 Ultra находится на стадии финансирования через краудфандинговую кампанию.