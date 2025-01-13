GPD Win Mini предлагает на выбор 3 процессора: AMD 8840U, Ryzen AI 9 365 или флагманский Ryzen AI 9 HX 370.

GPD представила свой новейший портативный игровой компьютер - Win Mini 2025. Новинка выделяется рядом инновационных характеристик, включая несколько вариантов мощных процессоров, высокопроизводительный графический процессор и широкие возможности подключения.

Пользователям доступно на выбор 3 процессора: AMD 8840U, Ryzen AI 9 365 или флагманский Ryzen AI 9 HX 370. Последний основан на 4-нанометровой архитектуре Zen 5, обладает 12 ядрами, 24 потоками и тактовой частотой до 5,1 ГГц при TDP 35 Вт.

Графический процессор Radeon 890M, созданный на основе архитектуры RDNA 3.5, обладает производительностью 11,88 терафлопс. Win Mini 2025 оборудован до 64 ГБ быстрой оперативной памяти стандарта LPDDR5x.

Дисплей устройства выполнен по технологии LTPS с частотой обновления 120 Гц и яркостью 500 нит. Он покрывает 100% цветового пространства sRGB и защищён прочным стеклом Corning Gorilla Glass Victus. Поддержка технологии AMD FreeSync Premium обеспечивает плавность игрового процесса за счёт переменной частоты обновления (VRR).

Внутренний SSD формата M.2 PCIe Gen 4 ёмкостью до 2 ТБ обеспечивает высокую скорость чтения и записи данных – до 5000 МБ/с. Также имеется слот для карт microSD, позволяющий расширить объём памяти.

Джойстики с датчиками Холла обеспечивают отзывчивое управление, а линейные триггеры L2/R2 и программируемые макрокнопки добавляют гибкости в настройке консоли управления. Сенсорная панель высокой точности, белая подсветка клавиатуры и два линейных двигателя для тактильных ощущений делают взаимодействие с устройством максимально комфортным. Дополнительно присутствует 6-осевой гироскоп для управления движениями в поддерживаемых играх.

Win Mini 2025 предлагает широкий спектр интерфейсов, таких как USB4 (скорость передачи данных до 40 Гбит/с), полнофункциональный USB Type-C (до 10 Гбит/с), USB-A, Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. Полимерный аккумулятор ёмкостью 44,24 Вт⋅ч продлевает время работы устройства примерно на 50% по сравнению с прошлыми версиями, а быстрая зарядка PD мощностью 65 Вт позволяет быстро восстановить заряд батареи.

Компьютер поставляется с предустановленной операционной системой Windows 11 Home.

GPD Win Mini 2025 доступен для предварительного заказа по цене 4800 юаней (примерно 68 000 рублей). Первые поставки ожидаются 10 февраля 2025 года.