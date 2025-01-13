Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zerox852
GPD представила игровой портативный ПК Win Mini с процессором Ryzen AI 9 HX 370
GPD Win Mini предлагает на выбор 3 процессора: AMD 8840U, Ryzen AI 9 365 или флагманский Ryzen AI 9 HX 370.

GPD представила свой новейший портативный игровой компьютер - Win Mini 2025. Новинка выделяется рядом инновационных характеристик, включая несколько вариантов мощных процессоров, высокопроизводительный графический процессор и широкие возможности подключения.

Пользователям доступно на выбор 3 процессора: AMD 8840U, Ryzen AI 9 365 или флагманский Ryzen AI 9 HX 370. Последний основан на 4-нанометровой архитектуре Zen 5, обладает 12 ядрами, 24 потоками и тактовой частотой до 5,1 ГГц при TDP 35 Вт.

Графический процессор Radeon 890M, созданный на основе архитектуры RDNA 3.5, обладает производительностью 11,88 терафлопс. Win Mini 2025 оборудован до 64 ГБ быстрой оперативной памяти стандарта LPDDR5x.

Дисплей устройства выполнен по технологии LTPS с частотой обновления 120 Гц и яркостью 500 нит. Он покрывает 100% цветового пространства sRGB и защищён прочным стеклом Corning Gorilla Glass Victus. Поддержка технологии AMD FreeSync Premium обеспечивает плавность игрового процесса за счёт переменной частоты обновления (VRR).

Внутренний SSD формата M.2 PCIe Gen 4 ёмкостью до 2 ТБ обеспечивает высокую скорость чтения и записи данных – до 5000 МБ/с. Также имеется слот для карт microSD, позволяющий расширить объём памяти.

Джойстики с датчиками Холла обеспечивают отзывчивое управление, а линейные триггеры L2/R2 и программируемые макрокнопки добавляют гибкости в настройке консоли управления. Сенсорная панель высокой точности, белая подсветка клавиатуры и два линейных двигателя для тактильных ощущений делают взаимодействие с устройством максимально комфортным. Дополнительно присутствует 6-осевой гироскоп для управления движениями в поддерживаемых играх.

Win Mini 2025 предлагает широкий спектр интерфейсов, таких как USB4 (скорость передачи данных до 40 Гбит/с), полнофункциональный USB Type-C (до 10 Гбит/с), USB-A, Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. Полимерный аккумулятор ёмкостью 44,24 Вт⋅ч продлевает время работы устройства примерно на 50% по сравнению с прошлыми версиями, а быстрая зарядка PD мощностью 65 Вт позволяет быстро восстановить заряд батареи.

Компьютер поставляется с предустановленной операционной системой Windows 11 Home.

GPD Win Mini 2025 доступен для предварительного заказа по цене 4800 юаней (примерно 68 000 рублей). Первые поставки ожидаются 10 февраля 2025 года.

#ryzen ai 9 hx 370 #портативный пк #ryzen ai 9 365 #amd 8840u #win mini 2025 #пк gpd win mini
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россия представила ракетный комплекс «Гермес»
3
CDPR ответила на слухи о сотрудничестве со Sweet Baby Inc., но геймеры остались недовольны
6
Merkur: Из-за прекращения транзита газа через земли Украины запасы газа в Британии упали на 25%
1
Акции компаний квантовых компьютеров упали на $8 млрд после заявления Дженсена Хуанга на CES 2025
1
Россия внедряет УМПК-П для доставки авиабомб на 165 км
2
Смартфоны Honor 400 могут получить батареи 7000 мАч и металлические рамки
+
Российские производители колесных кранов пытаются адаптироваться к современным реалиям
+
Портал Techbreak назвал топ-5 самых мощных ракет класса «воздух-воздух»
+
Forza Horizon 6 может выйти на PlayStation и Xbox одновременно
4
Valve заблокировала мод для CS:GO, который разрабатывали 8 лет
1
Разница в производительности между RTX 5080 и RTX 4080 в Cyberpunk 2077 оказалась менее 20%
8
У Geforce RTX 5090 самый дорогой за всё время радиатор для графического процессора
3
Casio представила две новые модели G-Shock Urban Utility Series с 10-летним сроком службы батареи
+
MSI представила свою концептуальную СЖО со встроенным вращающимся механизмом
1
Начались продажи смарт-очков для плавания Holoswim 2 Pro
1
До анонса Radeon RX 9070 XT осталось несколько дней, но эксперты не верят в успех видеокарты AMD
13
Представлена первая в мире разгоняемая память DDR5 RDIMM со скоростью 6000 МТ/с и объемом до 256 ГБ
+
Моноприводный кроссовер Xiaomi YU7 будет развивать скорость до 240 км/ч
+
Army Recognition: Индия станет первым иностранным производителем американских БТР Stryker
+
Россия увеличит выпуск судов более чем в десять раз до 2030 года
1

Популярные статьи

Перспективная игровая сборка в 2025г для запуска требовательных новинок в 2К@60 fps на AMD
26
Умные очки вступают в новую технологическую эру с более элегантным дизайном и низкими ценами
+
Итоги гоночного уик-энда 11-12 января
+
Почему Курская наступательная операция ВСУ - это стратегическое поражение Украины
39
О тонком юморе от Дженсена Хуанга на презентации GeForce RTX 5070 и сравнении с RTX 4090
45
О причинах успеха аниме Solo Leveling и его важности для геймеров
9
3 года с GeForce RTX 3060 — почему я оставлю ее в ПК надолго и что сделаю для улучшения охлаждения
33
ТОП-10 игровых процессоров стоимостью до 20 000 рублей – рейтинг 2025 года
57
Сборка ретро-ПК - часть 6: продолжаем поиск оптимальной конфигурации для API Glide
25
Китай строит специальные военные корабли с большими рампами для высадки танков
1

Сейчас обсуждают

Артур Придонов
23:27
Ни один вменяемый человек уже давным давно не ждёт прироста чистой производительности между поколениями у видеокарт одного сегмента больше чем на ~20%
Разница в производительности между RTX 5080 и RTX 4080 в Cyberpunk 2077 оказалась менее 20%
Игорь Погорелов
23:18
Эта мразь должна на коленях просить прощения перед всеми россиянами.
ТОП-10 игровых процессоров стоимостью до 20 000 рублей – рейтинг 2025 года
Владимир Иванов
23:15
А где 24 ? Вижу 30 за бомж версию
Производительность Poco X7 Pro превышает Poco X6 Pro на 20%
Nvidia&Intel Hater
23:13
это начало пришествия мастурбека сюда.
ТОП-10 игровых процессоров стоимостью до 20 000 рублей – рейтинг 2025 года
Максим Семененко
23:12
Хорошо вы устроились - доказательств нет и быть не может. А давайте наконец потребуем доказательств!
Каракатицы прошли сложный «зефирный тест», свидетельствующий о наличии развитого интеллекта
Nvidia&Intel Hater
23:11
он так то из зоны нам пишет судя по всему .Кудратуллаев 20 лет получил в прошлом году ).Реально не отдупляет шешун, что за такие приколы и опустят и вообще могут того.
ТОП-10 игровых процессоров стоимостью до 20 000 рублей – рейтинг 2025 года
Максим Семененко
23:10
Почитай Докинза, он очень доходчиво объясняет, как из простого развивается сложное. Эволюция действует методом последовательного усложнения минимальными шагами. В общем, поймет даже верующий в деда на...
Каракатицы прошли сложный «зефирный тест», свидетельствующий о наличии развитого интеллекта
..[StyX]...
23:06
Надо только выучиться ждать. (С)
ASUS представила ноутбуки ZenBook 14 2025 AI и ZenBook 14 Dual Screen 2025
Рома Сафин
23:04
Он и не несёт. Прочитай как технология работает.
Разница в производительности между RTX 5080 и RTX 4080 в Cyberpunk 2077 оказалась менее 20%
Игорь Погорелов
23:04
Причём не одной. Шизофреник с кучей личностей. Которая может телепортироваться в любую точку на глобусе.
ТОП-10 игровых процессоров стоимостью до 20 000 рублей – рейтинг 2025 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем