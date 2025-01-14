Asus готовится готовится представить новый флагманский смартфон Zenfone 12 Ultra.

Asus объявила о скором выходе нового флагмана серии Zenfone, который планируется представить 6 февраля. Одной из ключевых особенностей смартфона станет быстрый AMOLED-экран с частотой обновления 185 Гц.

Официальный пост компании подтвердил дату презентации устройства под названием Zenfone 12 Ultra. Хотя Asus пока не делится всеми деталями, тизерный ролик намекнул на возможность записи видео в формате 4K и наличие функции автофокуса с отслеживанием объектов. Учитывая, что предыдущая модель Zenfone 11 Ultra была основана на игровом смартфоне ROG Phone 8, существует вероятность того, что новый Zenfone 12 Ultra унаследует некоторые характеристики от ROG Phone 9 Pro, стоимость которого составляет порядка 1299 евро (примерно 140 000 рублей).

В случае подтверждения этих слухов, Zenfone 12 Ultra предложит несколько значительных улучшений по сравнению со своим предшественником. Во-первых, предполагается, что устройство будет будет работать на базе новейшего процессора Qualcomm Snapdragon 8 Elite, что обеспечит устройству высокую производительность. Повышенная частота обновления экрана до 185 Гц позволит пользователям наслаждаться плавным изображением при просмотре контента и играх.

Также стоит отметить, что емкость батареи предположительно увеличится до 5800 мАч. Устройство сохранит поддержку быстрой зарядки мощностью до 65 Вт через порт USB-C и беспроводную зарядку до 15 Вт.

Кроме того, в арсенале новинки будут такие функции, как встроенный в экран сканер отпечатков пальцев, разъем для наушников 3,5 мм, фронтальная камера на 32 МП с апертурой f/2,5, основная камера на 50 МП с диафрагмой f/1,9, оснащенная сенсором размером 1/1,56 дюйма и оптической стабилизацией изображения, а также дополнительная 13-мегапиксельная камера.