MSI MPG 325CQRXF предлагает разрешение 2560 x 1440, частоту обновления 280 Гц и время отклика 0,5 мс. Поддержка VESA DisplayHDR 400 и широкий цветовой охват делают его подходящим как для игр, так и для творчества.

MSI представила свой новый игровой монитор MPG 325CQRXF, который обладает диагональю 31,5 дюйма и изогнутой конструкцией, специально разработанной для геймеров и создателей контента. Новинка стала частью серии Performance Gaming (MPG) и представляет собой значительное усовершенствование своего предшественника, модели MAG 325CQRXF E2, предлагая ряд ключевых обновлений и улучшений.

Монитор оснащается панелью Rapid VA с радиусом кривизны 1000R, что обеспечивает более глубокое погружение в игровой процесс. Разрешение экрана составляет 2560 x 1440 пикселей, а высокая частота обновления в 280 Гц гарантирует плавность изображения даже в самых динамичных игровых сценах. Время отклика 0,5 мс (GtG) минимизирует размытость и делает графику более четкой, а поддержка VESA DisplayHDR 400 улучшает качество изображения, обеспечивая яркие и насыщенные цвета.

Монитор охватывает 96% цветовой гаммы DCI-P3 и 127% sRGB. Что касается подключения, MPG 325CQRXF предлагает разнообразные варианты: два порта HDMI 2.0, один DisplayPort 1.4 и порт USB Type-C с мощностью 15 Вт. Также предусмотрены два порта USB 2.0 Type-A и разъем для наушников.

Монитор также предлагает регулировку по наклону, высоте и поворота экрана. Безрамная конструкция позволяет легко создавать многомониторные конфигурации, что особенно полезно для геймеров и профессионалов, работающих с несколькими экранами одновременно. Помимо этого, встроенная функция AI Vision автоматически настраивает яркость и насыщенность цветов в зависимости от содержимого на экране. Вес монитора вместе с подставкой составляет 8,1 кг. На данный момент информация о ценах и доступности устройства на мировом рынке остается не раскрытой.