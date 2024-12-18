Lava Blaze Duo получил изогнутый AMOLED-экран диагональю 6,67 дюйма и мощный процессор MediaTek Dimensity 7025.

Lava Blaze Duo представляет собой бюджетный смартфон с изогнутым AMOLED-экраном диагональю 6,67 дюйма, поддерживающим максимальную частоту обновления до 120 Гц и разрешение FHD+. Сердцем новинки стал мощный процессор MediaTek Dimensity 7025. Смартфон доступен в конфигурациях с 6 ГБ и 8 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5, а также встроенным хранилищем объемом 128 ГБ типа UFS 3.1. Несмотря на малый объем памяти производитель, к сожалению, не предусмотрел возможности расширения встроенного хранилища за счёт карт microSD.

Фронтальная камера устройства оснащена сенсором на 16 мегапикселей, а на задней стороне смартфона находятся основной модуль Sony на 64 мегапикселя и дополнительная камера на 2 мегапикселя. Рядом с основными камерами расположен дополнительный дисплей размером 1,58 дюйма с разрешением 228×460 пикселей. Вспомогательный дисплей используется в качестве видоискателя при съемке селфи с использованием основных камер, а также служит для отображения уведомлений о звонках и сообщениях, элементов управления музыкой, данных о шагах и уровне заряда батареи.

Смартфон получил большой аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки мощностью до 33 Вт через порт USB-C. Помимо этого, устройство поддерживает Bluetooth 5.2, Wi-Fi, имеет встроенный сканер отпечатков пальцев и функцию разблокировки по лицу. Производитель заявляет, что версия Android 14, установленная на телефоне, полностью свободна от рекламы и рекламного ПО, а также обещает обновление до Android 15.

Lava Blaze Duo предлагается в двух цветах: Arctic White и Celestial Blue, оба варианта имеют матовую отделку корпуса. Продажи начнутся с 20 декабря, цена составит ₹18,999 (примерно 23 000 рублей) за версию с 6 ГБ оперативной памяти и ₹20,499 (примерно 25 000 рублей) за модификацию с 8 ГБ ОЗУ.