ZTE Nubia Flip II получит 6,85 дюймовый основной экран и 3 дюймовый внешний AMOLED-дисплей.

ZTE активно разрабатывает преемника для своего первого складного смартфона Nubia Flip 5G, который был анонсирован в начале этого года. Ожидается, что новое устройство получит название Nubia Flip II. В августе новинка была замечена в базе данных IMEI, а недавно появилась сертификация от Министерства промышленности и информационных технологий Китая (MIIT), что дает нам достоверную информацию о его характеристиках и дизайне.

Согласно информации, полученной из сертификации MIIT, Nubia Flip II получит большой аккумулятор емкостью 4225 мАч. Это значение немного ниже, чем у его предшественника, который имел аккумулятор на 4310 мАч. Тем не менее, такого аккумулятора достаточно для обеспечения работы устройства без подзарядки в течение всего дня. Новинка из коробки будет работать на базе операционной системы Android 14, что гарантирует пользователям доступ ко всем современным приложениям и функциям. В плане подключения, Nubia Flip II будет поддерживать 5G NR NSA/NR, TD-LTE, LTE FDD, а также обеспечивать возможность работы с двумя SIM-картами одновременно. Кроме того, устройство будет поддерживать Bluetooth и навигационные системы GPS, AGPS и ГЛОНАСС.

Одним из самых заметных изменений в Nubia Flip II является его новый внешний дисплей. В отличие от круглого экрана своего предшественника, новый смартфон получит прямоугольный вертикально вытянутый дисплей. Размер этого вторичного экрана составит 3 дюйма и он будет оснащен AMOLED-панелью с разрешением 422 x 682 пикселей. Такой переход к более удобному форм-фактору сделает взаимодействие с устройством интуитивно понятным и приятным, позволяя пользователям легко просматривать уведомления и взаимодействовать с приложениями.

Что касается основного дисплея, Nubia Flip II будет иметь 6,85-дюймовую AMOLED-панель с разрешением 1188 x 2970 пикселей. Компоновка камер также претерпела изменения: вместо круглой рамки вокруг внешнего экрана, как в первой модели, новый смартфон будет иметь две камеры и светодиодную вспышку, расположенные вертикально рядом с новым внешним экраном.

Кроме того, корпус Nubia Flip II имеет более округлую форму, что делает его эргономичным и удобным в использовании. Клавиши регулировки громкости теперь располагаются на правой стороне устройства, а в кнопку питания встроен сканер отпечатков пальцев.