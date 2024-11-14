Diium D-28S получила чипсет RK3326 от Rockchip, который способен эффективно эмулировать игры, особенно тайтлы для PlayStation 1.

SZDiiER решила воспользоваться возрождающимся интересом к 2,8-дюймовым игровым портативным консолям, выпустив Diium D-28S, что отражается в названии этой модели.

Для лучшего понимания ситуации на рынке стоит отметить, что в этом году уже появилось несколько устройств с 2,8-дюймовыми дисплеями, таких как Anbernic RG28XX, MagicX XU Mini M и Miyoo A30, который в настоящее время продается на Amazon по цене $64.99 (примерно 6 500 рублей). Все эти модели имеют горизонтальную компоновку, но отличаются друг от друга различными функциями и характеристиками. В отличие от них, D-28S предлагает более необычную вертикальную компоновку, что является редкостью для устройств с таким размером экрана.

Согласно информации от SZDiiER, компактный дисплей D-28S обеспечивает разрешение 640x480 пикселей, аналогично более крупной модели D008. Однако одной из ключевых особенностей D-28S является использование чипсета RK3326 от Rockchip, который также применяется в популярных сериях Anbernic RG351 и Powkiddy RGB10Max 2. Это означает, что D-28S будет способен эффективно эмулировать игры, особенно тайтлы для PlayStation 1, что подчеркивают эксперты из RetroHandhelds.

Что касается цены, то SZDiiER устанавливает стоимость на D-28S в Китае на уровне 185 юаней, что примерно соответствует 2600 рублей. Однако пока неясно, какова будет цена этого устройства на международном рынке и когда оно станет доступно за пределами Китая.