Oppo Pad 3 получит 11,6-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 2,8K и аккумулятор с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 67 Вт.

Ожидается, что Oppo готовит к выпуску третье поколение своего планшета Oppo Pad, который будет оснащен 11,6-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 2,8K. Одной из ключевых особенностей нового устройства станет большой аккумулятор емкостью 9510 мАч, который будет поддерживать быструю зарядку с использованием технологии SuperVOOC мощностью до 67 Вт. Это довольно впечатляющий показатель для планшета на платформе Android, особенно если учесть, что дисплей, по слухам, будет поддерживать высокую частоту обновления, вероятно, достигающую 144 Гц.

Тем не менее, стоит отметить, что многие характеристики нового Oppo Pad 3 повторяют предшествующую модель — Oppo Pad 2, которая также известна на международном рынке как OnePlus Pad. Этот планшет в настоящее время доступен по цене около $450.59 (примерно 45 000 рублей) на Amazon. По последним данным, предстоящая версия "Pad 3" будет работать на базе процессора Dimensity 8350. Хотя этот SoC еще не был официально представлен, предполагается, что он будет находиться на более низком уровне производительности по сравнению с флагманским чипом Pad 2 — Dimensity 9000.

Вполне логично, что новый Pad 3 теряет статус флагманского устройства в линейке планшетов Oppo, особенно учитывая, что компания уже анонсировала его Pro-версию, которая также известна как премиальный OnePlus Pad 2. Однако, несмотря на это, ожидается, что преемник Pad 2 получит обновленный корпус, который будет отличаться более тонким и легким дизайном — его толщина составит всего 6,29 мм, а вес — 533 грамма.