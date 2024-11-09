Две новые модели часов Casio A1000ACD-7 и A1000ACG-9 разработаны совместно с французским модным брендом APC.

Casio, известный японский производитель часов, объединился с французским модным брендом APC для запуска в Европе двух новых моделей часов: A1000ACD-7 и A1000ACG-9. Модели унисекс входят в коллекцию Casio Vintage и вдохновлены классическим дизайном оригинальных часов A1000, которые были представлены в 1970-х годах.

Часы A1000ACD-7 и A1000ACG-9 выделяются своим элегантным дизайном, включая ЖК-экран, зеркальный циферблат, а также стальную восьмиугольную рамку и браслет. Логотип APC можно увидеть на задней стороне корпуса, а также на регулируемой застежке браслета, что подчеркивает уникальность и стиль этих часов. Модель A1000ACD-7 выполнена в серебристом цвете, в то время как A1000ACG-9 имеет роскошное золотистое покрытие.

Кроме привлекательного внешнего вида, часы обладают теми же функциональными возможностями, что и другие представители серии A1000, такие как модель A1000M-1BEF, которая в настоящее время доступна на Amazon по цене €84 (примерно 8 400 рублей). К числу функций относятся секундомер с точностью до 1/100 секунды, ежедневный будильник, почасовой сигнал и автоматический календарь. Для удобства пользователей в темноте предусмотрена светодиодная подсветка Casio Super Illuminator, которая делает экран более читаемым в условиях низкой освещенности. Часы также обеспечивают точность в пределах 30 секунд в месяц и могут работать до трех лет на одной батарее CR1616.

На данный момент стоимость часов APC Casio A1000ACD-7 составляет €169 (примерно 17 000 рублей), в то время как модель A1000ACG-9 предлагается за €189(примерно 19 000 рублей). Неясно, будут ли эти новинки доступны на других рынках мира.