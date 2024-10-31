Новинка получит мощный процессор Snapdragon 8 Gen 3 и быструю зарядку мощностью 90 Вт.

Раскрыты ключевые характеристики флагманского смартфона POCO F7 Pro. Новинка станет ребрендингом Redmi K80. Кодовое название будет «Zorn».

Устройство докажет свою мощь благодаря чипсету Snapdragon 8 Gen 3. Что касается дисплея, то 6,67-дюймовый OLED-панель производства TCL призвана обеспечить пользователям превосходные визуальные ощущения. Экран будет иметь разрешение 2K и частоту обновления 120 Гц.

Одной из самых ярких особенностей устройства является технология сверхбыстрой зарядки мощностью 90 Вт. Функция сверхбыстрой зарядки позволит полностью зарядить аккумулятор устройства менее чем за час.

Наконец, POCO F7 Pro будет поставляться в комплекте с HyperOS 2.0 на базе Android 15. Благодаря функциям и регулярным обновлениям, F7 Pro будет оставаться актуальным и конкурентоспособным в долгосрочной перспективе.