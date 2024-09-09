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Zerox852
Новая утечка информации раскрывает цены на флагманские планшеты Samsung Galaxy Tab S10
Samsung Galaxy Tab S10+ и S10 Ultra готовятся к выходу на рынок с мощным процессором MediaTek, AMOLED-экранами 120 Гц и ценником от 1260 до 2115 евро.


В сети появилась новая информация о готовящейся к выходу серии планшетов Samsung Galaxy Tab S10. Утечка раскрывает швейцарские цены и конфигурации памяти для двух ожидаемых моделей: Tab S10+ и Tab S10 Ultra.

Оба устройства будут доступны в версиях с Wi-Fi и 5G, предлагая пользователям свободу выбора в соответствии с их потребностями.

Цена на Galaxy Tab S10+ в Швейцарии, согласно утечке, будет начинаться с 1260 евро за версию Wi-Fi с 256 ГБ встроенной памяти. Модель с 512 ГБ обойдётся покупателям в 1390 евро. Обе версии будут оснащаться 12 ГБ оперативной памяти (примерно 126 000 и 139 000 рублей соответственно).

Цены на Galaxy Tab S10+ с 5G составят 1410 и 1515 евро за версии с 256 и 512 ГБ памяти соответственно (примерно 140 000 и 150 000 рублей).

Galaxy Tab S10 Ultra, как и ожидалось, станет самым дорогим планшетом в линейке. Версия Wi-Fi с 256 ГБ встроенной памяти будет стоить 1495 евро, а за модель с 512 ГБ придётся выложить 1625 евро. Топовая конфигурация с 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ хранилища обойдётся покупателям в 1955 евро (примерно 149 000, 162 000 и 195 000 рублей соответственно).

Цены на Galaxy Tab S10 Ultra с 5G будут начинаться с 1655 евро за версию с 256 ГБ. Модель с 512 ГБ будет стоить 1785 евро, а за топовую конфигурацию с 1 ТБ памяти придётся выложить внушительные 2115 евро (165 000, 175 000 и 211 000 рублей соответственно).

Ожидается, что серия Galaxy Tab S10 будет построена на базе новейшего процессора MediaTek Dimensity 9300+, который обеспечит высокую производительность в любых задачах. Планшеты получат AMOLED-экраны с частотой обновления 120 Гц, двойные камеры и поддержку быстрой зарядки мощностью 45 Вт.

Samsung пока не делала официальных заявлений о дате выхода серии Galaxy Tab S10. Однако, по слухам, анонс новинок может состояться уже в октябре этого года.


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