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Zerox852
Vivo представила бюджетные наушники TWS 3i с временем работы до 50 часов
Vivo TWS 3i оснащены 10-мм драйверами, Bluetooth 5.3, режимом низкой задержки для игр, защитой IP54 и функцией поиска наушников.

В мире беспроводных наушников набирает обороты новый тренд – доступность без компромиссов. И Vivo TWS 3i – яркое тому подтверждение. Представленные вместе со смартфоном Y300 Pro, эти наушники приковывают внимание беспрецедентной для своего класса автономностью и набором продвинутых функций.

Vivo TWS 3i не пытаются изобрести велосипед в плане дизайна, отдавая дань уважения узнаваемому стилю AirPods. Вытянутые наушники-вкладыши удобно располагаются в ушах, а овальный зарядный кейс не займет много места в кармане.

Главный козырь TWS 3i – впечатляющая автономность. Стандартная версия наушников способна проработать до 45 часов в режиме прослушивания музыки, а расширенная – до 50 часов. Таких показателей удалось добиться благодаря использованию емких аккумуляторов и энергоэффективных компонентов.

Независимо от выбранной версии, Vivo TWS 3i гарантируют высококачественное звучание. 10-миллиметровые динамические драйверы в сочетании с технологией DeepX 3.0 обеспечивают объемный и детализированный звук, который оценят как меломаны, так и любители аудиокниг.

TWS 3i оснащены модулем Bluetooth 5.3, который обеспечивает стабильную связь со смартфоном или другим устройством на расстоянии до 10 метров. Поддержка кодеков AAC, SBC и LC3 гарантирует высокое качество передачи звука.

Специально для любителей мобильных игр предусмотрен режим низкой задержки, который сокращает задержку звука до 55 мс. Благодаря этому достигается идеальная синхронизация звука и картинки, что особенно важно в динамичных играх.

TWS 3i поддерживают одновременное подключение к двум устройствам, что позволяет легко переключаться между смартфоном и ноутбуком без необходимости каждый раз выполнять сопряжение. Благодаря защите от пыли и влаги по стандарту IP54 наушники не боятся брызг воды и пота. Голосовой помощник Jove позволяет управлять воспроизведением музыки и звонками с помощью голоса.

Vivo TWS 3i доступны в белом цвете. Стандартная версия обойдется покупателям в 99 юаней, а расширенная – в 129 юаней (1 300 и 1 700 рублей соответственно). Доступная цена делает эти наушники настоящим подарком для всех, кто ищет качественный звук.

На данный момент TWS 3i доступны для предзаказа на официальном сайте Vivo в Китае. Продажи стандартной версии стартуют 10 сентября, а расширенная версия появится в продаже 14 сентября.

#vivo #беспроводные наушники #беспроводные блютуз наушники #беспроводные уши
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