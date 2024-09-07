TCL NXTPAPER 14 оснащен процессором Helio G99, 8 ГБ ОЗУ, аккумулятором на 10 000 мАч и работает на Android 14.

TCL продолжает радовать любителей больших экранов, представив новый планшет NXTPAPER 14. Это устройство призвано удовлетворить потребности тех, кто ищет доступный планшет с большим дисплеем.

Сердцем NXTPAPER 14 стал его внушительный 14,3-дюймовый матовый ЖК-экран с разрешением 2400 x 1600 пикселей. Особенностью дисплея является технология NXTPAPER 3.0, которая минимизирует нагрузку на глаза и создает ощущение, будто вы читаете с листа бумаги.

Пользователи могут выбрать один из трех режимов работы экрана: стандартный цветной режим, режим "цветной бумаги", имитирующий отображение электронных книг, и режим, приближенный к "электронным чернилам".

За производительность NXTPAPER 14 отвечает процессор Helio G99, который в тандеме с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти обеспечивает плавную работу системы и приложений. К сожалению, возможности расширения памяти картами microSD не предусмотрено.

Планшет может похвастаться двойной фронтальной камерой, защита от пыли и влаги по стандарту IP54 позволяет брать устройство с собой в дорогу, не опасаясь за его сохранность.

TCL оснастила NXTPAPER 14 четырьмя динамиками для объемного звучания, сканером лица для быстрой разблокировки, модулями Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0 для быстрого и стабильного подключения. Аккумулятор емкостью 10 000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт гарантирует длительное время автономной работы.

Планшет работает под управлением актуальной операционной системы Android 14/.

TCL NXTPAPER 14 можно приобрести по цене 399 евро (примерно 40 000 рублей) в официальном магазине производителя.