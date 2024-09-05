OnePlus 13 получит 6,8-дюймовый AMOLED-экран BOE X2 (2K, 120 Гц, LTPO) с микроизгибом по краям, Snapdragon 8 Gen 4, аккумулятор на 6000 мАч с быстрой зарядкой (100 Вт) и тройную 50-Мп камеру.

Китайский производитель дисплеев BOE анонсировал второе поколение своих экранов "Oriental Screen" (BOE X2). Дебют новинки состоится уже в октябре, а первым смартфоном, который получит передовую панель, станет OnePlus 13.

Генеральный директор OnePlus China, Ли Цзе, подтвердил партнерство с BOE, отметив, что компании стремятся вывести качество дисплеев для смартфонов на новый уровень.

Напомним, что OnePlus 12 был оснащен первым поколением "Oriental Screen" (BOE X1). Этот дисплей произвел настоящий фурор, став первым 2K-экраном китайского производства, удостоенным рейтинга A+ от DisplayMate.

OnePlus 13 получит 6,8-дюймовую AMOLED-панель BOE X2 с разрешением 2K (3160 x 1440 пикселей) и частотой обновления 120 Гц. Ожидается, что дисплей будет выполнен по технологии LTPO, что обеспечит плавную смену частоты обновления и экономию заряда батареи.

Одной из главных особенностей BOE X2 станет его необычная форма: плоский экран с микроизгибом по всем четырем сторонам. Такое решение позволит совместить преимущества плоских и изогнутых дисплеев: визуальную целостность, комфорт и безопасность плоского экрана с эстетикой изогнутого.

Под дисплеем, как ожидается, будет расположен ультразвуковой сканер отпечатков пальцев.

"Сердцем" OnePlus 13 станет мощный процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4.

Объем оперативной памяти и хранилища пока не раскрываются, но, зная OnePlus, можно ожидать щедрых предложений.

За автономность будет отвечать аккумулятор ёмкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт и беспроводной зарядки на 50 Вт.

OnePlus 13 получит впечатляющую тройную камеру: 50-мегапиксельный основной модуль Sony LYT-808 с оптической стабилизацией изображения, 50-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и 50-мегапиксельный телеобъектив Sony IMX882 с 3-кратным оптическим зумом, построенным по перископической схеме.

Среди других особенностей новинки стоит отметить тактильный вибромотор линейного типа, защита от пыли и влаги по стандартам IP68 и IP69.

Ожидается, что OnePlus 13 будет представлен в конце октября или начале ноября, как раз к началу праздничного сезона распродаж.