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Zerox852
OBE представила новый лазерный проектор X30 Ultra 4K с диагональю до 200 дюймов
OBE X30 Ultra 4K — это лазерный проектор с разрешением 4K, яркостью 2800 лм и диагональю проекции до 200 дюймов.

Китайская компания OBE представила новый лазерный проектор X30 Ultra 4K, который обещает стать настоящим хитом благодаря передовым технологиям и доступной цене.

X30 Ultra 4K оснащен целым рядом инноваций, которые выводят качество изображения на новый уровень. Оптический движок Apollo-V собственной разработки в сочетании с запатентованной лазерной технологией Light Ultra Super Laser увеличивают эффективность освещения на 21%, делая картинку более яркой и насыщенной, при этом снижая энергопотребление.

Двухслойная четырехступенчатая многолинзовая система обеспечивает исключительную четкость и детализацию изображения. Проектор воспроизводит контент в разрешении 4K Ultra HD с яркостью 2800 CVIA/лм, что позволяет наслаждаться просмотром даже при дневном свете.

OBE X30 Ultra 4K оснащен уникальной технологией цветопередачи O-ColorLM, которая гарантирует кинематографическое качество изображения с реалистичными цветами. Алгоритмы искусственного интеллекта и функция XSUPER повышают разрешение старых фильмов, делая их практически неотличимыми от 4K.

"Сердцем" проектора является флагманский чип HiSilicon V811, который используется в премиальных смарт-телевизорах. Он обеспечивает декодирование видео 8K, а 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти гарантируют плавную работу системы и быструю загрузку приложений. Поддержка HDMI 2.1 и частота обновления 120 Гц обеспечивают плавное воспроизведение динамичных сцен и исключительное качество изображения.

X30 Ultra 4K не только радует картинкой, но и звуком. Проектор оснащен двумя динамиками мощностью 10 Вт и акустической камерой 600CC. Технология WANOS China Panoramic Sound создает эффект присутствия, погружая зрителя в атмосферу происходящего на экране.

Дизайн X30 Ultra 4K заслуживает отдельного внимания. Тонкий металлический корпус с динамическим подвесом на 360 позволяет разместить проектор практически под любым углом.  Функция "Magic Wall" дает возможность настраивать заставку, а с помощью приложения для смартфона можно управлять проектором удаленно.

#проектор #лазерный проектор #проектор 4k #obe x30 ultra 4k
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