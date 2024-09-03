Samsung Galaxy Book 5 Pro 360 – это новый ноутбук-трансформер с 16-дюймовым AMOLED-дисплеем (2880×1800, поддержка S Pen), процессором Intel Core Ultra 5, 16 ГБ ОЗУ, 512 ГБ SSD и аккумулятором на 76 Вт·ч.

Samsung готовит к релизу новый ноутбук-трансформер Galaxy Book 5 Pro 360. Недавно устройство прошло сертификацию Bluetooth SIG, а инсайдеры уже слили в сеть его рендеры и характеристики.

Судя по всему, дизайн новинки не претерпит кардинальных изменений по сравнению с предшественником, Galaxy Book 4 Pro. Galaxy Book 5 Pro 360 сохранит свой элегантный внешний вид и узнаваемые черты.

Главным элементом устройства по-прежнему будет 16-дюймовый сенсорный AMOLED-дисплей с разрешением WQXGA+ (2880×1800 пикселей). Экран будет поддерживать стилус S Pen, что обеспечит комфортную работу с графикой и документами.

Как и следует из названия, Galaxy Book 5 Pro 360 – это трансформер, который можно использовать как в классическом режиме ноутбука, так и в режиме планшета, сложив устройство пополам.

Под капотом новинки будет установлен процессор Intel Core Ultra 5 226V (Lunar Lake) – Samsung делает ставку на производительность и энергоэффективность. Galaxy Book 5 Pro 360 разрабатывается в соответствии со стандартом Windows 11 AI+ PC и получит специальную клавишу Copilot для быстрого доступа к функциям искусственного интеллекта. Объём оперативной памяти LPDDR5X составит 16 ГБ, а для хранения файлов предусмотрен NVMe SSD-накопитель емкостью 512 ГБ.

Samsung также обновила беспроводные модули: Galaxy Book 5 Pro 360 получит поддержку Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Набор портов включает HDMI 2.1 (с поддержкой вывода видео 8K@60Hz и 5K@120Hz), два Thunderbolt 4, USB 3.2, слот для карт microSD и комбинированный аудиоразъем 3,5 мм.

Ёмкость аккумулятора останется прежней — 76 Вт·ч. В комплекте будет поставляться адаптер питания USB-C мощностью 65 Вт.

Габариты устройства составят 355.3×252.7×12.7 мм, вес — 1.69 кг.