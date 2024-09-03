HMD Hyper – это смартфон среднего класса с акцентом на дизайн и камеру. Ожидается, что он получит 6,55-дюймовый OLED-дисплей (120 Гц), процессор Snapdragon 6 Gen 1, 50-Мп тройную камеру с OIS, аккумулятор на 4700 мАч.

Инсайдер @smashx_60 продолжает радовать фанатов Nokia новыми утечками. На этот раз он опубликовал рендеры готовящегося к выходу смартфона HMD Hyper, раскрыв его дизайн и основные характеристики.

Судя по изображениям, HMD Hyper унаследует черты недавно представленного HMD Skyline, сочетая в себе плавные изгибы и острые грани. Смартфон будет доступен как минимум в четырех цветах: желтом, бирюзовом, красном и сером. Рендеры демонстрируют металлическую рамку и заднюю панель из стекла.

HMD Hyper, по слухам, получит 6,55-дюймовый OLED-дисплей с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. За качественные селфи будет отвечать 50-мегапиксельная фронтальная камера с автофокусом и возможностью записи видео в формате FHD.

Сердцем смартфона станет процессор Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, который обеспечит плавную работу системы и приложений. Объем оперативной памяти составит 8 ГБ, а для хранения данных предусмотрено 256 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения за счет карты microSD.

HMD Hyper сможет похвастаться тройной камерой с основным 50-мегапиксельным сенсором с оптической стабилизацией изображения (OIS). Дополнять его будут 13-мегапиксельный телеобъектив и 8-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль.

Автономность, судя по всему, тоже не станет слабым местом HMD Hyper. Ожидается, что смартфон получит аккумулятор емкостью 4700 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт.

Из других характеристик: защита от воды по стандарту IP54, стереодинамики, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 5 и NFC.

HMD пока не делала официальных заявлений о HMD Hyper, однако @smashx_60 известен своими достоверными инсайдами, поэтому есть основания полагать, что утечка соответствует действительности. Остается дождаться официального анонса, чтобы узнать дату выхода и стоимость новинки.